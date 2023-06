„Cine dorește să îi cânt la nuntă să mă sune și discutăm. Nu cer foarte mult. Nu e nimic de ascuns, doar le dau factură, chitanță, nu cânt la negru, nici n-ai cum, nu merge. Nu am însă un tarif negociabil. Cer 1.500, 1.700 sau 2.000 de euro, în funcție de distanță, dacă e departe de casă.

Constantin Enceanu are programe de 45 de minute sau de o oră

Cânt cam 45 de minute sau o oră, în funcție de atmosferă. În străinătate, nu mă mai duc, nu am timp, am deja foarte multe evenimente, aici, în țară. Merge bine, ca în ultimii 20 de ani”, a declarat artistul, care anul acesta e prezent și pe litoralul românesc.

„Merg, da, și la aceste spectacole, de la malul mării, să știți că vin foarte mulți spectatori. Eu însă nu cânt seară de seară, merg doar două zile pe săptămână, atât pot merge pe litoral. În aceste zile, facem toate stațiunile.

Mergem la Techirghiol, la Eforie Nord, la Saturn, la Neptun, mai sunt câteva teatre de vară, care stau picioare, mulțumim lui Dumnezeu!”, a mai spus el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Recomandări Importantă organizație internațională, mesaj de susținere după campania România TV împotriva Iuliei Marin și a persoanelor cu suferințe psihice

Chiar dacă are aproape 60 de ani, artistul nu se gândește la pensionare, mulți ani de acum înainte vrea să mai urce pe scenă. „Sunt încă angajat. Mai am până să ies la pensie. Nici nu-mi doresc, încă mai am multe de spus.

Unii artiști mor pe scenă, așa s-a întâmplat și cu Maria Lătărețu, dar și cu Stela Popescu. Actrița suferise deja accidentul vascular, când venise la acea gală. Asta e profesia, cânți până când mori pe scenă!”, a încheiat el.

Constantin Enceanu are restaurant în Dolj

Artistul are un local în Filiași, Dolj. Restaurantul e deschis zilnic, oferă chiar și meniul de prânz la un preț de 22 de lei, după cum scrie Ego.ro. Totodată, Constantin Enceanu organizează și evenimente, nunți, botezuri.

„S-au scumpit toate, și benzina și motorina, ne obligă situația să creștem și noi prețurile la mâncare, în local, cu 10-15%. O să fie o vară plină, avem foarte multe nunți și botezuri la restaurantul nostru din Filiași. Dacă înainte organizam doar sâmbăta și duminica, acum avem de joi până luni. În pandemie, toată lumea și-a anulat petrecerile, iar acum au dat toți buluc”, a mărturisit cântărețul.

Afacerile îi merg bine acum, dar și cariera în muzică. Constantin Enceanu a lansat mai multe melodii, dar a avut mare succes și cu piesa „Petre al nostru nu mai cântă”, lansată pe 17 aprilie. Videoclipul îi este dedicat regretatului artist Petrică Mâțu Stoian, care a încetat din viață în noiembrie 2021.

Recomandări Cum s-au pensionat peste 9.300 de cadre militare din MAI, MApN și SRI la vârsta medie de 45 de ani în ultimii 5 ani, în baza unei clasări „apt limitat” sau „inapt”

Constantin Enceanu are 58 de ani. E căsătorit din 1985 cu Angela Enceanu și împreună au o fată, pe Cătălina. „Când aud că zic unii că noi nu am plătit impozite… Păi, tată, eu dorm cu fiscul în pat, nevasta mea e la Fisc. Înțelegi? Eu dorm cu fiscul în pat (…)

Păi în 2012, eu și cu Petre (n.r. – Petrică Mâțu Stoian) eram plătitori de TVA pe persoane fizice! Până la urmă, ne-au învățat unii să ne facem un SRL, până atunci noi plăteam ca proștii”, povestea Constantin Enceanu.

Avem subiectele la matematica la Bacalaureat 2023! Vezi rezolvarea subiectelor la mate date la BAC 2023!

Vezi subiectele la istorie la Bacalaureat 2023! Iată rezolvarea subiectelor la istorie la BAC 2023!

Playtech.ro Dana Budeanu, apariție uluitoare în vacanţă! Ce a lăsat la vedere rochia scurtă, imagine de neratat

Viva.ro Mulți îi plângeau de milă, dar a spus adevărul! Ce pensie are, de fapt, Adriana Iliescu. Suma e mai mare decât a multor români

Libertateapentrufemei.ro Toate pozele de la botezul fiicei Andreei Antonescu și ținutele vedetelor. Rochia Adelinei a fost incredibilă

FANATIK.RO Anca Serea a dat vestea, după 8 ani de căsnicie cu Adi Sînă: „Hai să nu mă enervez acum”

Știrileprotv.ro O expresie dată la Bac era cea mai căutată pe dexonline încă înainte ca subiectul să devină public

Observatornews.ro Când se afişează rezultatele la Evaluarea Naţională 2023

Orangesport.ro Ce l-a mirat pe Emil Grădinescu după atacul lui George Ogăraru: "El a fost la mine acasă. Nici acum nu-mi vine să cred". Comentatorul crede că ştie motivul apariţiei subiectului

Unica.ro Bebelușa Oana Ioniță divorțează la notar! Decizia neașteptată luată în privința copiilor / Exclusiv