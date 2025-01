Laura Vicol are o carieră în domeniul juridic de peste 20 de ani, iar printre clienții acesteia s-au numărat nume din lumea interlopă dar și fostul procuror-șef DIICOT, Alina Bica. În anul 2019, Laura Vicol a intrat în politică și a ajuns rapid deputat PSD, dar și președinta a Comisiei Juridice din Parlament.

Ascensiunea fulminantă a avocatei a luat sfârșit în anul 2024, când Laura Vicol și-a depus demisia din toate funcțiile, atunci când numele său a apărut în cel mai mare scandal imobiliar al ultimilor ani.

„Am câștigat foarte mulți bani de la interlopi”

Laura Vicol a vorbit deschis despre cariera sa juridică și sumele impresionante încasate din cazuri, inclusiv cele în care a apărat personaje din lumea interlopă. Invitată în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, aceasta a surprins publicul și moderatoarea cu declarațiile sale sincere.

Cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul juridic, Laura Vicol a recunoscut că interlopii pe care i-a apărat au plătit-o generos pentru serviciile sale.

„Am câștigat foarte mulți bani de la interlopi. Am câștigat din avocatură foarte mulți bani, sunt avocați care câștigă toate scandalurile astea, dar îmi place ramura penală a dreptului. Am câștigat sume substanțiale de bani. Aveam onorarii de minim 15.000 de euro pentru fază procesuală, adică doar urmărire penală. Aveam onorarii mai mari, în funcție de volumul de muncă pe care-l depuneam în dosarul respectiv. Am avut onorarii și de 100.000 de euro. Am câștigat bani, dar să știți că am și muncit pentru ei. Am trei copii, am muncit până cu o zi înainte să îi nasc”, a precizat Laura Vicol, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

