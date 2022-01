În urmă cu mulți ani, Loredana Groza și Catinca Roman erau de nedespărțit. Ele erau bune prietene și petreceau în cluburile de la vremea respectivă. Invitată în emisiunea lui Cristi Brancu, fiica Mioarei Roman a fost pusă să își spună părerea despre fotografiile provocatoare pe care le face cântăreața în ultima perioadă.

„Văd că este o femeie care se ține într-o formă foarte bună. A fost o femeie foarte sexy întotdeauna și cred că fiecare femeie are dreptul să se pozeze cum își dorește pe rețelele de socializare. Nu e nicio problemă atâta timp cât se păstrează niște limite și n-o dăm în altceva.

În rest, eu admir femeile care sunt sigure pe ele și se mândresc cu corpul lor. La noi încă e mentalitatea învechită că trebuie să intri în niște norme. Să te pozezi nu știu cum, că ai o vârstă”, a declarat Catinca Roman, în cadrul emisiunii realizate de către Cristi Brancu, la Prima TV.

Când cineva din platou a sugerat că Loredana Groza are mai multe operații estetice, dar pe care nu le-ar recunoaște, creatoarea de modă i-a luat apărarea și a spus că nu trebuie să dea explicații nimănui.

„Nu fiți răutăcioși, fiecare are dreptul să spună ce dorește. Într-adevăr, singura problemă, amendament pe care-l am, este că… el are dreptate într-un fel. Nu era nevoită să dea niciun fel de explicații. Pentru că, într-adevăr există generația tânără care o admiră și o urmărește și trebuie să păstreze, așa, un pic de echilibru. Însă fiecare face ce dorește cu imaginea lui”, a reacționat Catinca Roman.

Loredana Groza, în lenjerie intimă pe Instagram

Artista și-a surprins din nou fanii cu mai multe fotografii provocatoare. Loredana Groza a pozat în lenjerie intimă, apoi a încărcat imaginile pe Instagram.

Juratul de la „X Factor” purta lenjerie intimă de culoare roșie, peste care a pus dresuri plasă nude. În aceeași nuanță cu lenjeria intimă, Loredana Groza a purtat un top cu franjuri. La 51 de ani, artista arată foarte bine și este mândră de silueta ei.

