Catinca Roman, fiica Mioarei Roman și a lui Iosif Zilahy, a absolvit în urmă cu mulți ani de zile Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din București, după care a mers la Academia de Artă, unde a studiat doar doi ani de zile. Ulterior, pasionată în continuare de artă, a mers la o școală din Paris.

„Eu am făcut liceul Tonitza, după care am dat aici la Academia de Artă, am urmat 2 ani și după aceea m-am transferat la Paris la o școală privată de modă”, a spus vedeta care, după ani de zile, anunță că se reorientează profesional.

Catinca Roman: „Vreau să merg spre partea de activism”

A luat decizia de a se reîntoarce pe băncile facultății. „Ideea e că am vrut să mă reorientez profesional și încep un proiect la care mă chinui de vreo 2 ani, dar acum, în sfârșit, m-am mai liniștit cu problemele personale și mă simt și mult mai bine.

Vreau să merg spre partea de activism și tot ce înseamnă probleme în societatea noastră legate în principal de egalitatea de gen, știi doar că sunt o feministă înfocată și declarată de foarte mult timp”, a declarat pentru Ciao Catinca Roman, care va studia Psihologia.

„Am oscilat între Asistență medicală și Psihologie, dar e mai important pentru mine să capăt competență pe domeniul spre care vreau să mă îndrept. Restul, cine știe, poate la anul, dacă se mai liniștesc lucrurile o să fac așa, de plăcere, pentru sufletul meu”.

Catinca Roman a fost în depresie

Catinca Roman a fost acuzată în repetate rânduri de Oana Roman că nu a vizitat-o pe mama lor, pe Mioara Roman, la centrul de recuperare. În primăvara acestui an, Mioara Roman s-a stins din viață, iar familia a condus-o pe ultimul drum. „Mama se trezește noaptea și urlă după sora mea. Nu a mers să o vadă”, spunea în spațiul public Oana Roman despre sora ei.

Tot ea susținea pe Instagram că sora Catinca Roman nu a văzut-o aproximativ șase luni pe Mioara Roman. Ulterior, Catinca a reacționat și a dezvăluit atunci că suferea de depresie după moartea tatălui ei, Iosif Zilahy. „Sunt pe pastile, pe antidepresive, de când a murit tata. Nu am putut să trec peste dispariția lui, deși la început așa se părea. Eu am fost la un specialist care m-a diagnosticat cu o depresie serioasă și mi-a dat tratament medicamentos. Trebuie să treacă ceva timp ca să-și facă efectul”, a explicat Catinca pentru Click.

„Mama este tocmai în Snagov, iar eu sunt sub tratament antidepresiv și nu mai pot să conduc până la ea la centru unde este internată. Când iei pastile așa de puternice, nu poți să mai conduci, este specificat și în prospect. Nu m-am fofilat deloc să merg s-o văd, că nu am de ce. Pentru mine, familia a fost foarte importantă, dar lucrurile nu au mers prea bine pe partea asta în ultimii ani și asta m-a consumat foarte tare”, spunea vedeta.

