Fosta soție a lui Marius Elisei a scris în mediul virtual că sora ei nu a mai vizitat-o pe mama lor, Mioara Roman, de 6 luni.

„Azi sora mea mi-a spus că nu se duce să o vadă pe mama (pe care nu a văzut-o de peste 6 luni) pentru că nu consideră că mai are vreun motiv să o vadă.

Va urma jihad după aceste spuse ale mele, dar nu îmi pasă. Adevărul este ăsta. Eu nu-l mai ascund”, a spus Oana Roman pe Instagram.

„Nu prea am mare lucru de zis legat de ce a declarat sora mea. Evident că lucrurile nu stau așa. Îmi pare rău sincer pentru ea, pentru că trece printr-o perioadă grea. Îmi pare rău pentru ceea ce trăiește. Nu e deloc așa cum a spus. Eu am mers și voi merge mereu la mama.

Nu se pune problema să nu merg, nu poate fi vorba despre așa ceva. E adevărat că nu am putut să merg de fiecare dată. Știi că am trecut printr-o situație neplăcută cu tata (n.r.: părintele ei s-a stins din viață anul trecut). Pentru mine chiar a fost un an foarte greu. Mama este bine îngrijită. Este bine”, a declarat Catinca Roman pentru Fanatik.

Întrebată de ce crede că Oana iese tot mai des cu declarații atât de belicoase, Catinca a spus scurt: „Cred că e foarte rănită pentru ce i se întâmplă cu bărbatul. Probabil e un mod de refulare”, mai spune Catinca Roman pentru sursa citată.

Oana Roman și Marius Elisei au anunțat că s-au despărțit, după ce au încercat de nenumărate ori să își salveze familia. În ultimele zile, cei doi și-au transmis mesaje dure prin intermediul rețelelor de socializare.

