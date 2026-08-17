Ioana Ginghină a pregătit un moment cu totul special pentru fiica sa, Ruxandra, care a împlinit 18 ani, alături de Alexandru Papadopol, prietenii tinerei, dar și actualul partener.

„Pe 12 e ziua ei. Însă am avut majoratul cu prietenii ei pe 11 spre 12, adică pe 11 noaptea. La 12:00, când a început ziua de 12 august, a venit tortul și ei au petrecut până dimineața. Cu noi, cu familia, i-am făcut Ruxandrei o surpriză. Ea nu știa nimic despre această surpriză, am sărbătorit-o și acasă, o surpriză în care, practic, a găsit o grămadă de lucruri din viața ei: rochița de la botez, poze cu ea de la toate vârstele, buricul tăiat… A zis: Doamne, nu pot să cred că ai păstrat buricul!

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Chiar am făcut un video, lucrurile ciudate pe care le păstrează mamele: părul de la moț, dinții… deci aveam o cutiuță cu dinți, dinții căzuți de lapte… Da, deci o serie de chestii mai mult sau mai puțin ciudate, desenele de când era mică. Deci, în cutia acolo, a găsit extrem de multe lucruri din viața ei. Am bancnota de 100 de euro pe care a ales-o de pe tavă la moț…”, a declarat Ioana Ginghină pentru Spynews.ro.

„Am băut și prima dată alcool împreună fără să mai fim în ilegalitate. Adică am băut o șampanie împreună, am ciocnit. A fost foarte drăguț, emoționant. Am plâns, ce-i drept, și la tort atunci noaptea.

Mi-au dat lacrimile și acum, când ne-am uitat peste toate aceste lucruri împreună… Pentru că a fost un drum foarte frumos. Sper să fie la fel de frumos și în continuare. Noi nu am avut foarte mult timp doar una pe cealaltă… adică, mă rog, în viața ei am… noi două am fost foarte prezente una în viața celeilalte și avem o relație foarte frumoasă și specială și chiar mă bucur că a crescut așa o domnișoară care chiar m-a surprins”, a mai spus actrița.

„Nu îi știam toți prietenii”

Ioana Ginghină a recunoscut ca la petrecerea de major a avut șansa să îi cunoască pe prietenii Ruxandrei și a rămas plăcut surprinsă.

„Eu nu-i știam chiar toți prietenii care au fost invitați, îi știam doar din vedere, de la spectacolele pe care le-am văzut când merge ea la cursurile de teatru, dar efectiv la noi acasă nu au venit chiar toți copiii pe care… mă rog, copiii, că erau unii de 20, de 19 ani, deci majori. Dar nu i-am cunoscut așa și, văzându-i acum, chiar are un anturaj foarte frumos, prietenii ei sunt foarte frumoși din toate punctele de vedere, adică nu mă refer aici fizic, cât săritori, drăguți să ajute, să vorbească frumos. Da, mi-a plăcut foarte mult ce am descoperit despre ea la această petrecere”, mai spune vedeta.

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