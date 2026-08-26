Șoferii din București găsesc aceleași prețuri la pompă ca în ziua precedentă. Potrivit datelor centralizate de Peco Online, cea mai ieftină benzină standard din Capitală costă 9,51 de lei/litru, iar cel mai mic preț pentru motorina standard este de 10,14 lei/litru.

Cât costă benzina în București, miercuri, 26 august 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard în București este de 9,51 de lei/litru, același ca luni, fiind afișat în stațiile Petrom și în unele stații Socar. În stațiile Rompetrol și în unele stații Socar, litrul de benzină costă 9,54 de lei. MOL, OMV și Lukoil comercializează benzina standard cu 9,57 de lei/litru.

Comparativ cu marți, 25 august, cel mai mic preț al benzinei din Capitală a rămas neschimbat. Șoferii pot alimenta în continuare de la 9,51 de lei/litru.

Cât costă motorina în București, miercuri, 26 august 2026

Motorina standard se vinde în București cu un preț minim de 10,14 lei/litru, același ca în ultimele două zile, în stațiile Petrom și în unele stații Socar. O stație Socar de pe bulevardul Theodor Pallady afișează un tarif de 10,19 lei/litru. La MOL, Rompetrol și OMV, motorina costă 10,20 de lei/litru, iar Lukoil are cel mai ridicat preț dintre rețelele analizate, de 10,40 de lei/litru.

Comparativ cu ziua precedentă, cel mai mic preț al motorinei din București a rămas neschimbat, la 10,14 lei/litru.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, miercuri, 26 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă 9,48 de lei/litru și este disponibilă la o stație Socar din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, situată pe strada Partizanilor. Prețul minim național al benzinei este același ca în ultimele două zile. Luni, tariful de 9,48 de lei/litru era afișat la o stație Socar din județul Sibiu.

Cel mai mic preț al motorinei standard din țară este de 10,09 lei/litru și este afișat la stația DHR de pe strada Plopilor, nr. 64 din Cluj-Napoca, la fel ca și ieri. Luni, cea mai ieftină motorină costa 10,02 lei/litru la o stație Rompetrol din Clinceni, județul Ilfov.

În principalele orașe din România, cele mai mici prețuri la benzină sunt de 9,51 de lei/litru în București, Iași și Constanța, 9,49 de lei/litru în Cluj-Napoca și 9,48 de lei/litru în Timișoara.

La motorină, cel mai mic preț este de 10,09 lei/litru în Cluj-Napoca, urmat de 10,10 lei/litru în Timișoara. În București, Iași și Constanța, motorina standard pornește de la 10,14 lei/litru. Toate aceste tarife sunt identice cu cele din ultimele două zile.

Datele sunt valabile pentru marți, 25 august 2026. Prețurile sunt actualizate în momente diferite ale zilei și pot exista diferențe între valorile afișate online și cele de la pompă. Șoferii sunt sfătuiți să verifice tariful înainte de alimentare.

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