3.400 de urme de ruj, făcute în trei ore și jumătate

Totul s-a întâmplat în Gwalior, un oraș din statul Madhya Pradesh, din India. Aditya Sikarwar, student și creator de conținut pe Instagram, deține un Maruti Suzuki Swift alb. Ideea transformării mașinii i-a venit unei prietene, după ce aceasta văzuse pe internet un trend asemănător din străinătate. Cei doi au decis să-l reproducă, dar la o scară greu de ignorat.

Tânăra a petrecut aproximativ trei ore și jumătate lângă mașină, lăsând pe caroserie, una câte una, aproximativ 3.400 de urme de buze făcute cu ruj. Capota, portierele, partea din spate și montanții automobilului au fost acoperite cu săruturi, potrivit The Times of India. Aditya a spus că numai rujul folosit pentru experiment a costat între 800 și 900 de rupii. După orele de muncă, mașina era pregătită pentru adevăratul scop al întregului proiect: un videoclip pentru rețelele sociale.

5,5 milioane de oameni au văzut mașina în doar două zile

Pariul cu internetul a funcționat mai bine decât și-ar fi imaginat tânărul. Aditya a publicat imaginile pe Instagram, iar mașina albă acoperită cu mii de săruturi roșii a devenit rapid virală. În numai aproximativ două zile, videoclipul a strâns în jur de 5,5 milioane de vizualizări, potrivit NDTV și The New Indian Express.

Cifra este cu atât mai spectaculoasă cu cât Aditya nu avea în spate un cont cu sute de mii de urmăritori. Presa indiană scrie că, în acel moment, pagina sa avea doar 2.952 de urmăritori și 64 de postări. Clipul ajunsese, practic, la un public de aproape 2.000 de ori mai mare decât comunitatea sa de pe Instagram. Printre milioanele de oameni care au văzut imaginile s-au aflat însă și polițiștii rutieri din Gwalior.

Clipul viral le-a arătat polițiștilor exact ce aveau nevoie

Nu cele 3.400 de urme de ruj au reprezentat singura problemă. Potrivit poliției, în imaginile distribuite pe internet mașina putea fi văzută circulând cu viteză pe străzile din zona Patel Nagar – City Center. Agenții au început să caute automobilul, iar videoclipul care trebuia să-i aducă notorietate proprietarului le-a oferit și informațiile necesare pentru a-l identifica.

Numărul de înmatriculare era vizibil, așa că polițiștii au stabilit cine este proprietarul și au ajuns în cartierul Thatipur, unde au găsit mașina. Automobilul a fost dus la secția poliției rutiere, iar Aditya a fost chemat să dea explicații. Potrivit imaginilor distribuite de agenția ANI, intervenția a făcut parte din „Operation Eagle”, iar poliția a precizat că mașina fusese identificată după apariția pe rețelele sociale a imaginilor în care ar fi fost făcute manevre periculoase pe străzile orașului.

Viralizarea l-a costat 5.500 de rupii

La secție, succesul de pe Instagram s-a transformat într-o amendă. Aditya a fost sancționat cu 5.500 de rupii, adică aproape 50 de euro, pentru încălcarea legislației rutiere.

„Un videoclip a devenit viral pe rețelele sociale și arăta o mașină acoperită cu urme asemănătoare celor de ruj, care circula prin zona City Centre”, a declarat un reprezentant al poliției.

Potrivit publicațiilor locale, sancțiunea a avut legătură atât cu modul în care fusese condusă mașina, cât și cu schimbarea aspectului acesteia. Dar amenda nu a fost partea cea mai neplăcută a vizitei la poliție.

Trei ore și jumătate pentru săruturi, apoi le-a șters chiar el

Polițiștii i-au cerut lui Aditya să readucă automobilul la aspectul inițial. Asta însemna că toate cele aproximativ 3.400 de urme de ruj, puse cu răbdare pe caroserie timp de trei ore și jumătate, trebuiau să dispară.

Iar cel care a trebuit să le curețe a fost chiar proprietarul. Tânărul a fost filmat în curtea secției de poliție în timp ce spăla și ștergea mașina, eliminând una după alta urmele care îi aduseseră milioane de vizualizări.

„Nu mi-am imaginat că o să am probleme”

Aditya a explicat ulterior că ideea decorării mașinii pornise de la prietena sa, care văzuse un trend asemănător pe internet. El susține că nu și-a imaginat că videoclipul și felul în care a folosit mașina îi vor atrage atenția poliției.

„Nu mi-am imaginat niciodată că o să am probleme din cauza asta”, a spus tânărul.

După amendă și operațiunea de curățare, Aditya i-a avertizat și pe alții să nu copieze astfel de provocări de pe internet dacă acestea presupun încălcarea regulilor. Potrivit NDTV, după intervenția poliției, contul său de Instagram a fost blocat.

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