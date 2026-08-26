Aceștia n-au gustat, în ciuda eforturilor semnificative ale agitaților și propagandiștilor bolojalnici, dar bine bugetați, eforturile geniului administrației orădene de a-i mântui. N-au apreciat, mai ales, partea în care trebuiau să moară de foame în prealabil.



Disprețul suveran față de categorii întregi de populație, de la profesori la medici, de la pensionari la persoanele cu handicap, i-a ridicat ratingul preferatului dreptacilor românești, care au văzut în Bolojan un Băsescu fără șuviță și fără udre, din vremea în care zicea că o să facă, o să dreagă, dacă o să i se dea consiliul.

Apoi, a șters-o marinărește de la primărie la Cotroceni să se lupte cu sistemul ticăloșit și de acolo, până când și l-a însușit, de era să aibă stimabilul mai mulți membri din familie în pușcărie decât în libertate. Curat reformator, coane Fănică!

Bolojan n-a dat nicio politică publică, nici măcar una, care să-l califice drept reformator. În schimb, a măcănit nonstop pe la televiziunile de casă ale pădurii pe tonul grav al constipaților de carieră că ar fi făcut și ar fi dres dacă l-ar fi lăsat tâlharii pesediști. Bolojan fiind bugetat toată tranziția și având legătură cu economia reală cum am eu cu politica externă a statului Bangladesh.



Doar pentru că îi detestăm, pe bună dreptate, pe Grindeanu-Hienă sau Olguța și soția Manda, asta nu îl califică pe Bolojan pentru vreun fotoliu ministerial, decât dacă refuzăm realitatea. Iar realitatea e că statul român este o mizerie și o mafie în care roșiii și galbenii șobolănesc și bugetăresc în tandem. Maro tandem!



Și nici din noul val nu te alegi cu mai mult de Miruță-Opt centimetri și selfie-urile lui madam Buzoianu, care are un apetit pentru autopromovare care l-a egalat și l-a depășit pe cel al deloc regretatei madam Firea. Ca atare, lăsați orice speranță cu clasa politică zero.

Și mai vine și ideea cu totul abracadabrantă că patriarhul finanțelor vlahe, alde Nazare, e tehnocrat. De unde până unde? De ce? În baza la ce? A deputățit pe lista băsită pe la Brăila, apoi s-a ales senator liberal-bugetar de Prahova. Dar acum e tehnocrat, vezi Doamne, după ce mai ministărise și sub Cîțu, și chiar sub MRU, de ne-a umplut și de autostrăzi.

Iar Cabinetul Cîțu, care îi dădea orgasme batistatului paralel, a fost guvernul care a deschis balul orgiilor financiare pe bani împrumutați, continuat strălucit de tov. gen. dr. Nicu Ăăă. Ciucă și alde Marcel – fără diplomă de Bac, dar plimbat cu jetul Nordis al clanului politico-imobiliar Ciorbă-Vicol – Ciolacu, idolul buzoienilor provocați democratic și cognitiv.

Pe ăsta trebuie să-l facă acum agitații și propagandiștii mare specialist în finanțe, vezi Doamne.

Răstimp, statul făurit de vlahi rămâne și după mântuirea bolojalnică tot ce a fost și înainte: un stat de ne-drept, recte o mafioțeală și o găinăreală ale unor trepăduși girați și plantați de pădure să bugetărească pentru tot clanul. În timp ce poporul e ocupat cu festivalurile și moaștele Sfintei Parascheva sau ale sfântului Nick Cave, după caz.

A, și de energia vlahă se ocupă ca nimeni altul Bușoi. Bușoi, doamnelor și domnilor. QED – și vă dorim drum bun, doar dus.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE