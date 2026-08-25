Aceste dispozitive vulnerabile au fost exploatate pentru a fura date sensibile, cum ar fi acreditările de autentificare, pentru a intercepta traficul de internet și pentru a viza rețele și dispozitive strategice, inclusiv cele guvernamentale, militare și de infrastructură critică.

Potrivit BGR.com, această operațiune a evidențiat riscurile majore asociate cu routerele nesecurizate.

De ce este important să dai restart la router?

Agenția Națională de Securitate (NSA) a emis o recomandare simplă: „Reporniți routerul”. O acțiune aparent banală, dar esențială pentru a elimina malware-ul temporar și pentru a reseta conexiunile vulnerabile.

Dacă nu repornești periodic routerul, riști să te confrunți cu probleme variate, de la conexiuni lente și scurgeri de memorie ale device-ului, la rețele compromise. În plus, conexiunile Wi-Fi și de internet se pot degrada treptat în timp.

Beneficiile unui restart la intervale regulate

Repornirea routerului nu este utilă doar pentru securitate, ci și pentru performanță. Asemenea unui calculator, procesul curăță memoria cache temporară, repornește protocoalele de securitate și resetează conexiunile, inclusiv selecția canalelor Wi-Fi.

De asemenea, este recomandat să repornești modemul simultan, deși acest lucru va întrerupe temporar accesul la internet.

Cât de des ar trebui să faci asta?

NSA sugerează repornirea routerului cel puțin o dată pe lună, dar o frecvență mai mare, săptămânal sau chiar zilnic, este ideală, cu condiția să fie o practică constantă. Routerele moderne permit automatizarea acestui proces prin setările administrative, astfel încât ele să se repornească în timpul orelor de inactivitate, cum ar fi dimineața devreme.

O altă funcție vitală este activarea actualizărilor automate. Această opțiune, disponibilă prin interfața de administrare a routerului, permite descărcarea și instalarea periodică a actualizărilor de firmware, care includ patch-uri de securitate, remedieri de vulnerabilități și îmbunătățiri de performanță.

Dacă routerul tău este prea vechi și nu are aceste funcționalități, este timpul să-l înlocuiești cu un model mai nou și securizat.

Când este necesară o înlocuire?

Utilizarea unui router care nu mai primește actualizări de firmware este extrem de riscantă. Producători precum Netgear și Linksys au încetat suportul pentru modelele mai vechi, iar FBI-ul a avertizat recent că hackerii exploatează aceste dispozitive vulnerabile.

În astfel de cazuri, o simplă repornire nu rezolvă problema, deoarece necesită intervenții structurale prin actualizări de securitate.

Diferența dintre restart și revenirea la setările din fabrică

Repornirea routerelor este o soluție comună pentru probleme hardware și software. „Ai încercat să-l oprești și să-l pornești din nou?” a devenit un sfat universal, aplicabil și routerelor sau modemurilor.

Acest proces ajută la rezolvarea multor probleme de rețea. Pe de altă parte, resetarea la setările din fabrică este mai drastică, ștergând toate datele și setările utilizatorului, revenind la configurarea inițială.

Aceasta poate fi o soluție eficientă pentru probleme majore, dar implică pierderea informațiilor personalizate, inclusiv a SSID-ului și parolelor pentru Wi-Fi. Este bine să recurgi la această opțiune doar dacă repornirea nu rezolvă problemele semnificative.

Protejarea dispozitivelor de rețea, prin măsuri simple precum restartul și actualizarea firmware-ului, este esențială în contextul amenințărilor cibernetice tot mai sofisticate. Un router securizat și performant contribuie la întreținerea unei rețele sigure, fie că e vorba de utilizatori casnici sau instituționali.

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