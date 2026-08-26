A zburat până în Vietnam, dar călătoria s-a oprit la controlul de frontieră

Denise Mai călătorise spre Vietnam cu Asiana Airlines. După aterizare, autoritățile de imigrare au constatat că nu avea viza necesară și nu i-au permis să intre în țară. Nu este cunoscut deocamdată aeroportul vietnamez la care a ajuns, iar presa asiatică nu a publicat nici data exactă a călătoriei sau naționalitatea femeii.

Nu există nici o explicație publică privind motivul pentru care Denise Mai a plecat spre Vietnam fără documentul necesar pentru intrare, însă femeia consideră că Asiana Airlines poartă o parte din responsabilitate pentru situația în care a ajuns.

Nu avea viza și vrea 100 de milioane de dolari

Denise Mai nu s-a limitat la o reclamație adresată companiei. Pe 4 august 2026, ea a dat compania în judecată și cere uluitoarea sumă de 100 de milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 141,1 miliarde de woni sud-coreeni. Femeia susține că refuzul de a intra în Vietnam i-a provocat atât pierderi materiale, cât și suferință emoțională.

Cele aproximativ 141,1 miliarde de woni solicitate de Denise Mai reprezintă circa 13,7% din capitalurile proprii ale Asiana Airlines, evaluate la aproximativ 1.030 de miliarde de woni, echivalentul a circa 744 de milioane de dolari, la sfârșitul anului 2025. În Coreea de Sud, companiile listate trebuie să anunțe investitorii atunci când sunt implicate într-un litigiu a cărui valoare depășește 5% din capitalurile proprii. Asiana Airlines a raportat existența procesului către autoritatea financiară sud-coreeană pe 19 august, iar de aici cazul a ajuns în presa locală și apoi în presa internațională.

Cine trebuie, de fapt, să verifice viza înainte de călătorie

În mod normal, călătorul este responsabil să verifice înainte de plecare dacă are nevoie de viză, cât timp este valabil pașaportul și ce alte condiții trebuie să respecte pentru a intra în țara de destinație. Companiile aeriene fac însă, la rândul lor, verificări înainte de îmbarcare. Dacă transportă un pasager care nu îndeplinește condițiile de intrare, operatorul aerian poate ajunge să suporte costurile întoarcerii acestuia și, în anumite situații, sancțiuni aplicate de autorități.

Chiar și așa, decizia finală de a primi sau nu un cetățean străin aparține autorităților de frontieră ale țării respective. În cazul lui Denise Mai, hotărârea de a-i refuza intrarea a aparținut autorităților vietnameze. Compania aeriană a avut până acum o reacție scurtă. Asiana Airlines a transmis că va răspunde acuzațiilor prin reprezentanții săi legali și va urma procedura stabilită de instanță.

Litigiul apare într-un moment în care Asiana Airlines se pregătește pentru una dintre cele mai mari schimbări din istoria companiei. Acționarii au aprobat pe 12 august integrarea cu Korean Air, iar Asiana urmează să fie absorbită în noua structură. Brandul Asiana Airlines este programat să dispară pe 17 decembrie, când Korean Air va prelua activele, datoriile, drepturile, obligațiile și angajații companiei.

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