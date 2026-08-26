De la 50 de lire pe zi la propria afacere

La început, câștiga doar 50 de lire pe zi. Munca era grea, însă Marian spune că era mulțumit că putea să-și plătească singur chiria și cheltuielile.

Nu a vrut însă să rămână salahor.

A învățat meserie de la zidarii cu care lucra, iar după ce și-a rezolvat actele de rezidență a început să lucreze ca zidar. Experiența acumulată în anii de muncă avea să-i schimbe complet parcursul profesional.

În 2021, după mai mulți ani în care a lucrat pentru alții, Marian a decis să facă pasul către antreprenoriat și și-a deschis propria companie.

Firma sa este specializată în zidărie, iar românul susține că a reușit să câștige încrederea unor dezvoltatori imobiliari din Marea Britanie.

„Ne ocupăm doar de zidărie, nu ne băgăm la altceva. Am făcut treabă bună, am câștigat respectul și aprecierea celor care ne-au dat și ne dau în continuare lucrări, iar în prezent vă spun, fără falsă modestie, că aveam în derulare proiecte care implică realizarea zidăriei la peste 2000 de proprietăți rezidențiale care se construiesc de la zero pe teritoriul Angliei”, a spus Marian, potrivit sursei citate.

Marian este stabilit în Kent și spune că firma sa are în prezent numeroși oameni care lucrează pe șantiere.

Cât câștigă un zidar în Marea Britanie

Potrivit lui Marian, un zidar poate ajunge să câștige în jur de 250 de lire pe zi. Antreprenorul spune însă că a schimbat recent modul în care plătește muncitorii, preferând plata în funcție de producție.

„Cel mai bine merge treaba când ofer de muncă în preț. Dau £1000 fiecărui român și moldovean din Marea Britanie care zidește pentru mine 1000 de cărămizi. Pentru un zidar, acesta este cel mai bun preț pe toată Anglia. Dacă plătesc în acest fel, producția e mult mai mare, iar un zidar bun poate câștiga £1000 în doar 3 zile”, a spus Marian.

Este felul prin care Marian încearcă să stimuleze productivitatea, iar muncitorii experimentați pot ajunge la venituri mai mari atunci când lucrează eficient.

Pe lângă activitatea profesională, Marian și-a întemeiat o familie și spune că planurile sale pentru viitor sunt și mai ambițioase.

„Vreau să ies la pensie liniștit (..). Planul e să construiesc propria mea fabrică de cărămidă cu care să alimentez țările din toată Europa și să cumpăr mai multe terenuri, pe care să construiesc case și apoi să le vând”, a spus Marian.

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