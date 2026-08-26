PPE este o familie politică europeană din Parlamentul European din care fac parte PNL, UDMR și PMP.

„Respectarea valorilor europene și a statului de drept trebuie să fie o condiție esențială pentru accesarea fondurilor europene. Grupul PPE nu vrea ca România să piardă niciun euro din fondurile europene care îi sunt alocate prin PNRR. Îndeplinirea corectă și la timp a reformelor asumate prin PNRR este esențială pentru ca România să beneficieze integral de fondurile europene care îi sunt alocate”, a scris Manfred Weber pe Facebook.

Și a continuat: „De aceea, scrisoarea transmisă de Grupul PPE și Renew oferă Comisiei Europene posibilitatea de a clarifica rapid dacă actuala formă a noii Legi a Integrității din România îndeplinește cerințele jalonului sau dacă sunt necesare modificări suplimentare. Este esențial ca această clarificare să vină rapid, astfel încât România să poată face, dacă este nevoie, toate ajustările necesare și să îndeplinească jalonul în termen.

„Miza este una majoră: România trebuie să încaseze cele 770 de milioane de euro și să nu piardă niciun euro din PNRR”, a conchis neamțul.

Manfred Weber, 54 de ani, este președintele PPE din mai 2022. El a fost ales membru al Parlamentului European în 2004, în regiunea sa natală, Bavaria, iar între 2009 și 2014, a fost unul dintre cei 10 vicepreședinți/președinți ai Grupului PPE. Weber a mai fost membru al Parlamentului Bavariei între 2002 și 2004, iar între 2003 și 2007 a fost președintele Junge Union din Bavaria, organizația de tineret a partidului său.

PPE și Renew au cerut Comisiei Europene să blocheze 770 de milioane de euro din PNRR-ul României din cauza „amendamentului Fritz”

Grupurile de centru-dreapta Partidul Popular European (PPE) și Renew Europe i-au trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care i-au cerut să blocheze cele 770 de milioane de euro din fondurile UE destinate României.

Liderul PPE, Manfred Weber, și lidera Renew, Valerie Hayer, i-au cerut lui von der Leyen „să transmită fără echivoc” că bani nu vor fi deblocați decât dacă Bucureștiul renunță la planurile de modificare a unei legi care ar putea duce la interzicerea exercitării funcției de către liderul unui partid liberal, a relatat Politico, care a prezentat documentul.

„Stimată doamnă președintă, Vă scriem în legătură cu evoluțiile recente privind statul de drept în România și în considerarea rolului esențial al Comisiei Europene în protejarea și asigurarea respectării valorilor fundamentale ale Uniunii în toate statele membre. În acest context, dorim să vă atragem atenția asupra preocupărilor serioase privind statul de drept în România și asupra riscului ca o plată în valoare de 770 de milioane de euro din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (PNRR) să contribuie, în mod involuntar, la subminarea democrației românești. Prin urmare, solicităm Comisiei Europene să acorde o atenție urgentă acestei situații și să întreprindă acțiunile necesare”, scrie în scrisoarea comună datată 24 august.

Cele două familii europene au susținut în comunicatul transmis Ursulei von der Leyen că problema lui Fritz în România este una minoră.

„Fritz fusese anterior declarat de Agenția Națională de Integritate din România în conflict de interese administrativ, în legătură cu o chestiune procedurală minoră referitoare la un plan de urbanism din 2020, elaborat în perioada predecesorului său. […] În temeiul legislației privind integritatea aflate atunci în vigoare, Fritz a primit o sancțiune disciplinară constând într-o reducere cu 10% a salariului timp de șase luni și o interdicție de trei ani de a candida pentru o funcție publică, după încheierea mandatului său de primar în 2028”, au scris PPE și Renew în mesaj.

„Cu toate acestea, atunci când Parlamentul se pregătea să adopte, la începutul lunii august, o versiune actualizată a legii privind integritatea, ca jalon în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR), o majoritate PSD-AUR a introdus, în ultimul moment, un amendament. Amendamentul prevedea că funcționarii publici despre care s-a constatat că s-au aflat în conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a legii urmau să fie sancționați suplimentar prin încetarea imediată a mandatului lor ales. Declarațiile publice ale unor lideri de rang înalt ai PSD și AUR nu lasă nicio îndoială că amendamentul a fost conceput în mod specific pentru a viza o singură persoană, domnul Dominic Fritz”, se arată în scrisoare.

În finalul scrisorii, cele două familii europene din Parlamentul European i-au cerut Ursulei von der Leyen să ia măsuri: „Considerăm că un astfel de semnal din partea Comisiei ar oferi un stimulent decisiv Parlamentului României pentru a-și reconsidera poziția, evitând astfel riscul pierderii a 770 de milioane de euro sub formă de granturi europene și contribuind la finalizarea cu succes a reformelor aferente MRR în România. Timpul este esențial. Legea nu a fost încă promulgată de președintele Dan. Există încă o fereastră procedurală de oportunitate, însă aceasta se închide rapid, pe măsură ce se apropie termenul-limită de 31 august”.

Dominic Fritz, aproape să își piardă mandatul de primar în Timișoara după decizia CCR. A avertizat că va merge la CEDO

CCR, condusă de Simina Tănăsescu, s-a pronunțat luni 17 august, pe noua Lege a integrității (ANI), adoptată recent de Parlament. Cea mai controversată prevedere, atacată la CCR de PNL și USR, era aceea că aleșii aflați în funcție își pierd mandatul în 30 de zile dacă au o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese, chiar dacă aceasta este anterioară noii legi. În această situație este Dominic Fritz. Iar CCR a decis că amendamentul PSD, care îl vizează inclusiv pe Fritz, este constituțional.

În urma deciziei CCR, Dominic Fritz își poate pierde mandatul de primar al Timișoarei. Asta pentru că în iunie a pierdut definitiv procesul cu ANI, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit atunci că Fritz este în conflict de interese. Totul depinde acum de președintele Nicușor Dan, care are două posibilități: fie promulgă legea, fie o retrimite Parlamentului pentru modificări.

Decizia Curții Constituționale a venit la trei zile după discuția separată dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul demis, Ilie Bolojan, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, fără ca această întâlnire să fi fost anunțată public.

În replică, Fritz a anunțat că va merge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a-și căuta dreptatea.

Dominic Fritz este primar în Timișoara după alegerile locale din septembrie 2020 și președinte USR din iunie 2025.

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