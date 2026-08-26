De ce vrea Primăria București să elimine programul Materna

Programul Voucher Materna a fost introdus în 2018 și oferă femeilor gravide cu vârsta de peste 18 ani un sprijin financiar de 2.000 de lei, acordat în două tranșe. Banii pot fi folosiți pentru medicamente și servicii medicale.

Pentru a beneficia de program, solicitantele trebuie să aibă domiciliul sau reședința în București de cel puțin șase luni. Sprijinul este acordat fără să se țină cont de venituri.

Potrivit referatului de aprobare, programul generează cheltuieli recurente de aproximativ 24 de milioane de lei anual. În contextul problemelor financiare ale Primăriei Municipiului București, autoritățile afirmă că aceste costuri nu mai pot fi susținute.

Până la 31 iulie, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) înregistra întârzieri cumulate de peste 650 de milioane de lei la programele de stimulente locale.

Un alt argument invocat în proiect este că o parte dintre serviciile medicale pentru care poate fi utilizat voucherul sunt deja decontate prin sistemul național de sănătate.

„Abrogarea programului este justificată de faptul că serviciile medicale prenatale pe care Voucherul Materna le vizează sunt deja asigurate gratuit prin sistemul național de asigurări de sănătate pentru toate femeile gravide, indiferent dacă sunt sau nu asigurate”, se arată în referat.

Proiectul prevede că drepturile stabilite în baza HCGMB 120/2018 înainte de intrarea în vigoare a noii hotărâri vor rămâne valabile.

Fondurile necesare pentru aceste drepturi vor fi asigurate din bugetul municipiului București, prin bugetul DGASMB, în limita creditelor bugetare aprobate anual.

Conform legislației în vigoare, femeile gravide beneficiază, inclusiv în anumite situații fără calitatea de asigurat, de servicii medicale precum consultații, analize de laborator, ecografii obstetricale, monitorizarea lăuziei și servicii de urgență obstetricală, precum și de spitalizare și tratamente specifice.

Decizia finală privind eliminarea Voucherului Materna aparține Consiliului General al Municipiului București, care va dezbate proiectul pe 28 august.

În aceeași ședință va fi discutată și reducerea stimulentului financiar pentru nou-născuţi de la 2.500 la 2.000 de lei, dar și restrângerea categoriilor de beneficiari.

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