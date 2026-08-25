Horoscop Berbec – 26 august 2026:

Astăzi contează orice moment în care te vei opri din orice formă de agitație și te vei ocupa de tine, de sănătatea și de bunăstarea ta generală.

Horoscop Taur – 26 august 2026:

Contextul nu este așa cum te aștepți și ar fi bine să fii pregătit pentru schimbări de ultim moment sau răsturnări de situație.

Horoscop Gemeni – 26 august 2026:

Este o zi care te invită la măsură în tot ce faci, chiar dacă nu-ți face plăcere. Chiar și dorința de libertate, pe care o consideri justificată, ar fi bine să o temperezi.

Horoscop Rac – 26 august 2026:

E multă agitație astăzi, mai ales în interior, așa că cea mai bună alegere ar fi să te ocupi de tine în primul rând. Celelalte probleme se vor rezolva mai ușor.

Horoscop Leu – 26 august 2026:

Pot să apară obstacole neprevăzute în calea realizării unui plan la care lucrezi foarte serios. E nevoie de răbdare și de o regândire a acelui plan.

Horoscop Fecioară – 26 august 2026:

Te consumi inutil cu tot felul de gânduri legate de prieteni sau de protectori. Este mai înțelept să îți vezi de treburile tale, cu mintea limpede.

Horoscop Balanță – 26 august 2026:

Ai ocazia de a regla puțin anumite limite în parteneriatele de orice fel. Cu cât e mai neplăcută situația, cu atât e mai urgent să stabilești limite clare.

Horoscop Scorpion – 26 august 2026:

Sunt multe neplăceri la orizont, în special la locul de muncă și ar fi bine să îți compui rapid o atitudine calmă, răbdătoare și să te organizezi cum se cuvine.

Horoscop Săgetător – 26 august 2026:

Se anunță tensiuni în relațiile cu cei dragi. Nu sunt noi și nici nu îți depășesc puterile, dar îți amintesc de vremuri mai întunecate.

Horoscop Capricorn – 26 august 2026:

Liniștea casei ar putea fi afectată de conflictele cu partenerii de orice fel. Poate ar fi bine să abordezi problemele mai constructiv și să nu forțezi nimic.

Horoscop Vărsător – 26 august 2026:

Starea de sănătate ți-ar putea limita libertatea de mișcare și dacă e așa, ar fi bine să te ocupi rapid de aceste probleme.

Horoscop Pești – 26 august 2026:

Te pot cuprinde anumite regrete sau îngrijorări legate de venituri sau de cheltuieli. Nu e nevoie decât să temperezi aceste gânduri negre, ca să nu te copleșească.

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