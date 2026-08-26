„După mai multe discuții cu domnul Barbu (n.red. – fostul șef al PNL Vaslui, Mihai Barbu), pe ușa din față a Guvernului, am ajuns la doamna Trăilă prima dată. Pe ușa din față, la intrarea principală. […] Și ajungând acolo, știam că de ANSVSA răspunde cancelaria premierului”, a povestit Fănel Bogoș.

„Prima dată m-am dus la cancelaria premierului. I-am explicat doamnei Trăilă și doamna Trăilă mi-a spus că nu se poate întâmpla așa ceva în România”, a adăugat el.

Afaceristul a precizat că nu a fost în biroul premierului Bolojan în aceeași zi, dar a susținut că și premierul Bolojan i-a spus „că nu se poate să fiu cel mai mare producător de ouă din România și să se întâmple abuzurile astea asupra fermelor mele“.

„După ce am discutat cu domnul Barbu, după o perioadă de… eu știu… vreo două, trei luni de zile… la insistențele mele i-am spus: «Domnule, mă duc și mă culc pe preș la Palatul Victoria pentru că sunt un producător cu 40 de ferme în șase județe, nu un găinar de la Vaslui»”, a rememorat Bogos, care la un moment dat a fost și arestat preventiv după ancheta DNA.

Și a continuat: „În biroul domnului Bolojan am ajuns cu domnul Mihai Barbu ca să explic, pentru că domnul Mihai Barbu i-a explicat domnului Bolojan, iar domnul Bolojan nu a crezut nici dumnealui și atunci m-a chemat pe mine direct… Adică, la insistența mea, domnul Barbu mi-a organizat o întâlnire cu domnul Bolojan. Mi-a spus că n-are timp, că nu știu ce și am zis: «Domnule, nu mai pot suporta»”.

Bogos a adăugat că, în ziua stabilită, adică 23 septembrie 2025, s-a dus la sediul Guvernului și l-a așteptat pe Ilie Bolojan să iasă: „M-am dus nu direct în birou, m-am dus și am așteptat, că era în ședință de guvern. Am așteptat până a ieșit, i-am explicat că sunt cel mai mare producător de ouă, i-am explicat problemele pe care le am și nu m-a crezut”.

Afaceristul vasluian Fănel Bogos. Foto: Vanbet / agrointel.ro

Afaceristul a mai afirmat că discuția din biroul premierului a durat 15 minute și că fostul căpitan al naționalei de fotbal, Gică Popescu, consilier onorific al lui Bolojan pe domeniul sportului, îl aștepta pe prim-ministru pentru o discuție: „Un sfert de oră. N-aveam cum să stau patru ore că n-aveam cum. Era ședință de guvern. Mai îl aștepta domnul Gică Popescu să mai discute cu dumnealui în ziua respectivă…”.

La finalul intervenției telefonice, întrebat dacă în perioada cât a fost arestat preventiv a făcut vreun denunț, afaceristul a răspuns: „Da. Nu… N-am făcut niciun denunț că n-am pe cine să denunț. Mă scuzați… Nu… Am făcut sesizări din arest direct la premier și la ministrul agriculturii, la Președinție, la ANI, peste tot am făcut”.

De unde a plecat scandalul cu Fănel Bogos, care a fost în biroul premierului Bolojan

În noiembrie 2025 a ieșit la iveală o anchetă DNA privind o rețea de influență cu politicieni, rezerviști și foști generali din serviciile de informații. În centrul anchetei era vasluianul Fănel Bogos, om de afaceri care, au susținut anchetatorii, a încercat să schimbe conducerea DSVSA Vaslui folosind conexiuni la nivel înalt. Mai exact, s-ar fi folosit de fostul șef al PNL Vaslui, Mihai Barbu, care i-ar fi aranjat în septembrie 2025 o întâlnire cu premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Fănel Bogos, susțin procurorii DNA, ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru această întâlnire, intermediată de liberal, fost șef al trezoreriei partidului. Ulterior, Fănel Bogos a fost arestat preventiv, iar din martie este sub control judiciar.

Pe 6 noiembrie 2025, Ilie Bolojan a confirmat că s-a întâlnit în septembrie 2025 cu Mihai Barbu și cu Fănel Bogos la Palatul Victoria, la cererea fostului șef al PNL Vaslui, care a vrut să îi prezinte un potențial candidat politic. Bolojan a subliniat că Bogos nu i-a cerut nimic în discuția care a durat 15 minute.

Cristina Trăilă (PNL), secretar general adjunct al Guvernului Bolojan, este urmărită penal de DNA în dosarul lui Fănel Bogos

Secretarul general adjunct al Guvernului Bolojan, Cristina Trăilă (PNL), a fost audiată marți, 25 august, la DNA Iași, în calitate de suspect, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, au declarat surse judiciare pentru Libertatea.

DNA a confirmat apoi informația și a explicat că a dispus efectuarea urmăririi penale față de Cristina Trăilă pentru infracțiunea de „complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”.

Cristina Trăilă a fost numită în aprilie 2025 secretar general al Guvernului condus de Marcel Ciolacu, iar în iunie 2025, după instalarea Guvernului Bolojan, a fost numită secretar general adjunct. Foto: Facebook Cristina Trăilă

„În perioada 3-4 noiembrie 2025, suspecta Trăilă Cristina, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F. Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății”, a precizat DNA.

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