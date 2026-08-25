Anul trecut, pe vremea asta, au lucrat „extraordinar” în trei rânduri. Ironie, o dată, pentru dezbaterea și votarea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Atunci guvernul a rămas în picioare, acum au trecut peste o sută de zile de când aceluiași guvern i s-a tras preșul de sub picioare, dar este tot în viață, pe perfuzii interimare.

În vara lui 2026, parlamentarii noștri lucrează cu hărnicie în țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, care se împrumută în regim de mare divă a junk-ului, unde oamenilor li s-au ofilit portofelele și cardurile, pentru că puterea de cumpărare și consumul sunt cele mai pricăjite din ultimii 15 ani și unde o factură la energie te poate aduce în pragul infarctului.

În vara lui 2026, avem dileme pop-culturale cu merdenele, pateuri, ștrudele, cornuri cu unt și alte brânzoaice. Tresărim numărând drone, ba din aer, ba din apă și ne trezește RO-Alert când e somnul mai dulce. Și așteptăm plictisiți să se termine festivalul de largă respirație democratică „Totul pentru PNRR, totul pentru cine?!”.

Răstimp, arhitectura instituțională arată mai dihai ca locașul Hundertwasser. Guvernul interimar al demisului Ilie B (nimic nu e mai veșnic ca interimatul, zicea un mare edil fugar) are tresăriri biodiverse de guvern plin. Dar ca să fim drepți în alte șase situații nu a mai tresărit așa.

Guvernul fiind parțial inert din motive obiective, președintele din palat și scutierii săi se joacă de-a guvernul. Este noua fixație prezidențială. Ca și aceea că este musai ca un consens să fie blagoslovit doar la Cotroceni. Contează mai puțin că tocmai consensul nu s-a obținut pentru zonele de responsabilitate ale președintelui, bunăoară refrișarea conducerilor serviciilor de informații. Sau a garniturii de ambasadori. Nu, Nicușor D. este ocupat să facă pe prim-ministrul în chestiuni de salarizare.

Și să se ocupe de treburi de soft power. Cum a fost trimiterea partenerei oficiale de viață, prima doamnă (cum o numește scriptologia Administrației prezidențiale) în deplasare la Kiev. Unde doamna Grădinaru ne-a reprezentat cu grație, eleganță și a contribuit cu un termen sugestiv la Vocabularul rezilienței.

Revenind la aleșii din Casa Poporului, adunați în ceasuri de vară fierbinte de prin circumscripțiile Caraibe, Maldive, Nisa, Hawaii, ei nu doar au muncit pe teme date, au avut și inițiative.

O obscură comisie va ancheta ce și-au șoptit și de ce, la un ceai servit de cafegiul-șef Abrudean, domnul Ilie și doamna Simina. Sau din ciclul „să facem o comisie, o anchetă, un ceva”, energica doamnă Pauliuc a scos armată și serviciile de info de prin cazărmi și birouri ca să facă un centru care să ne scutească de sperieturile cu drone.

Una peste alta, vara asta Parlamentul s-a scos la imagine. S-a mișcat cu rezultate. Noroc că vine toamna, începe sesiunea regulară și se poate moțăi în bănci. Acum, cât poți trage în regim „extraordinar”?

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