În acest timp, procurorii DIICOT au cerut să ajungă din nou după gratii, pe motiv că are acces la internet în lipsa măsurii preventive, încălcând astfel obligațiile controlului judiciar.

Autoritățile din România au refuzat extrădarea în SUA

În mai 2025, elevul a scăpat de pedeapsa pe viață care l-ar fi așteptat dacă autoritățile din România acceptau să-l extrădeze în SUA, unde era căutat pentru terorism și pornografie infantilă.

În prezent, Alexandre Lucas Iancu este judecat în procedura de cameră preliminară pentru infracțiunea de amenințare în scop terorist în formă continuată, după ce în perioada 21-23 septembrie 2025 a trimis mesaje către „996 de adrese de e-mail aparținând unor instituții de învățământ, unități medicale, unități de poliție, posturi de televiziune și alte instituții de stat de pe întreg teritoriul României, în care amenința cu comiterea unor atacuri armate de tip ucidere în masă (mass shooting), în scopul creării de panică și intimidării populației prin producerea unui puternic impact psihologic”.

Anterior, autoritățile din SUA au formulat o cerere de extrădare pe numele lui Alexandre Lucas Iancu, pentru că în perioada 2023-2024 ar fi determinat cel puțin șase adolescente să-i trimită imagini cu ele în ipostaze sexuale.

Când victimele refuzau, tânărul trimitea în numele lor amenințări cu bombă către mai multe instituții, în așa fel încât ele se trezeau cu autoritățile la ușă.

În acest fel, Alexandre Lucas Iancu a terorizat sinagogi, școli, aeroporturi, spitale și clădiri guvernamentale din Manhattan, Bronx și Westchester County, acestea fiind evacuate și închise temporar, faptele lui provocând haos și importante pierderi financiare.

Instanțele din România au blocat extrădarea elevului în SUA invocând disproporția dintre pedepsele prevăzute de legislația națională pentru infracțiunile reținute în cazul acestuia și cele din sistemul de drept american.

Mai exact, judecătorii au ajuns la concluzia că, dacă Alexandre Lucas Iancu ar ajunge pe mâna americanilor, acesta ar fi „susceptibil a fi condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi nu va beneficia de posibilitatea liberării condiţionate”.

În schimb, în România, magistrații au reținut că lui Alexandre Lucas Iancu „nu i se poate aplica o pedeapsă cu închisoarea, ci numai o măsură educativă”, pentru că este minor.

Alexandre Iancu riscă închisoarea pe viață în SUA. Sursa foto: arhiva Libertatea

Procurorii DIICOT au cerut, din nou, arestarea preventivă a elevului

La termenul din data de 2 iulie 2026, procurorii DIICOT au cerut din nou arestarea preventivă a lui Alexandre Lucas Iancu pentru încălcarea obligațiilor stabilite la momentul plasării sub control judiciar.

Mai exact, pe data de 17 martie 2026, judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel București i-a înlocuit lui Alexandre Lucas Iancu măsura arestului la domiciliu cu cea mai blândă măsură preventivă, stabilind ca acesta „să nu desfășoare activități de care s-a folosit pentru a săvârși fapta, respectiv să nu comunice prin mijloace electronice de transmitere a informațiilor și să nu acceseze prin intermediul acestora niciun fel de informații din mediul online”.

Exact asta spun procurorii că ar fi făcut elevul în luna aprilie, când a accesat din nou unul dintre grupurile de discuții pe internet unde profera amenințări, însă judecătorul a respins cererea de arestare preventivă, considerând că nu sunt suficiente dovezi că Alexandre Lucas Iancu este în spatele respectivului pseudonim:

„Prin adresa nr. 3.843.409/SIIT/TO/30.04.2026 a Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul I.G.P.R. alături de procesul-verbal din data de 28.04.2026, judecătorul a fost informat cu privire la faptul că în cadrul cooperării polițienești internaționale cu autoritățile americane ar fi reieșit că inculpatul continuă să acceseze diferite platforme online și să intre în contact cu persoane interesate de comiterea de fapte cu violență inspirate de ideologia extremistă.

S-a arătat că inculpatul ar fi solicitat la data de 01.04.2026 administratorului grupului Columbine High School Massacre Discussion Forum schimbarea numelui de utilizator în @passedawayinapril, fiind redate replici atribuite inculpatului pe respectivul forum de discuții, atât anterioare momentului luării măsurii controlului judiciar față de inculpat (din datele de 07.05.2025 – 28.02.2026) cât și ulterioare acestui moment, respectiv din datele de 01.04.2026, 03.04.2026, 04.04.2026, 06.04.2026 și 08.04.2026.

atribuite inculpatului pe respectivul forum de discuții, atât anterioare momentului luării măsurii controlului judiciar față de inculpat (din datele de 07.05.2025 – 28.02.2026) cât și ulterioare acestui moment, respectiv din datele de 01.04.2026, 03.04.2026, 04.04.2026, 06.04.2026 și 08.04.2026. În acest context, analizând informațiile cu privire la potențiale conduite neconforme ale inculpatului ulterior momentului instituirii măsurii preventive a controlului judiciar și singurele care ar putea fi analizate din perspectiva art. 215 alin. 7 din Codul de procedură penală, judecătorul constată că datele transmise sunt insuficiente pentru a se concluziona cu un nivel de suspiciune rezonabilă că inculpatul ar fi fost persoana care a desfășurat activitatea la care fac referire înscrisurile înaintate .

. Astfel, deși aspectele menționate în procesul-verbal sunt fundamentate pe «corespondența purtată cu autoritățile americane», acestea nu sunt susținute de dovezi relevante ale realității conduitelor indicate în cuprinsul procesului verbal , precum nici cu privire la maniera în care respectivele activități i-au fost atribuite inculpatului.

, precum nici cu privire la maniera în care respectivele activități i-au fost atribuite inculpatului. Așadar, chiar și reținând că în cauză ar exista indicii cu privire la replicile de pe respectivul forum, judecătorul constată nu s-a făcut dovada că inculpatul ar fi fost persoana care ar fi purtat respectivele discuții în mediul online , în lipsa oricăror indicii măcar că sistemul informatic concret folosit de respectivul utilizator al forumului s-ar fi aflat în posesia și folosința inculpatului la momentul transmiterii acelor mesaje.

, în lipsa oricăror indicii măcar că sistemul informatic concret folosit de respectivul utilizator al forumului s-ar fi aflat în posesia și folosința inculpatului la momentul transmiterii acelor mesaje. Ca atare, judecătorul apreciază că nu sunt îndeplinite condițiile prev. de art. 215 alin. 7 din Codul de procedură penală coroborate cu cele ale art. 242 alin. 3 din Codul de procedură penală, în cauză nefiind îndeplinit standardul probator necesar pentru a reține cel puțin o suspiciune rezonabilă că inculpatul a încălcat, cu rea-credință, obligațiile care îi revin, motiv pentru care solicitarea Ministerului Public va fi respinsă ca neîntemeiată”, se arată în Încheierea din data de 3 iulie 2026.

Iancu Lucas Alexandre a mai stat în arest preventiv în perioada septembrie-noiembrie 2025, apoi a fost lăsat în arest la domiciliu, pentru ca în final să fie judecat sub control judiciar.

De ce nu l-a lăsat judecătorul în vacanță la munte pe elevul inculpat

La același termen de judecată, avocatul lui Alexandre Lucas Iancu a cerut modificarea controlului judiciar astfel încât elevul să poată pleca în vacanță la munte, la Sinaia sau Bușteni.

Deși este sub control judiciar, Alexandre Lucas Iancu poartă în permanență un dispozitiv electronic de supraveghere și nu are voie să părăsească limita teritorială a Bucureștiului.

„În primul rând, judecătorul constată că singurele motivele învederate în susținerea solicitărilor au fost acelea că inculpatul ar dori să plece în vacanță , precum și că permisiunea accesului la informații ar fi necesară pentru a nu mai analiza sesizări privind încălcarea acestei obligații.

, precum și că permisiunea accesului la informații ar fi necesară pentru a nu mai analiza sesizări privind încălcarea acestei obligații. Contrar aspectelor învederate de inculpat, împrejurarea că acesta ar avea interesul de a pleca în vacanță nu constituie un motiv suficient pentru înlăturarea dispozitivului de supraveghere , precum nici pentru reconfigurarea limitei teritoriale impuse inculpatului. (…)

, precum nici pentru reconfigurarea limitei teritoriale impuse inculpatului. (…) Astfel, necesitatea prevenirii deplasărilor în afara limitelor stabilite de instanță ori al contactului cu participanții în prezentul proces penal constituie un motiv suficient pentru păstrarea în continuare a sistemului de supraveghere , chiar dacă inculpatul ar putea resimți un disconfort.

, chiar dacă inculpatul ar putea resimți un disconfort. Judecătorul reține că înlăturarea sistemului de supraveghere ar periclita posibilitatea de verificare a modului în care inculpatul își îndeplinește obligațiile circumscrise controlului judiciar.

În plus, judecătorul reține că respectarea unei limite teritoriale predefinite pe durata controlului judiciar reiese din necesitatea unei verificări eficiente a conduitei inculpatului, iar înlăturarea obligației, la acest moment procesual, ar conferi inculpatului posibilitatea de a se sustrage în concret de sub imperiul măsurii preventive.

Curtea apreciază că, față de specificul infracțiunii cercetate, amploarea și gravitatea faptei reținute în sarcina sa, eliminarea chiar și temporară a acestei forme de control asupra circulației inculpatului ar reprezenta un pericol excesiv pentru buna desfășurare a procesului penal la acest moment.

la acest moment. Solicitarea de reconfigurare a limitei teritoriale nu este justificată de un interes medical, profesional sau educativ, ori altă situație temeinică , de natură recurentă, ci doar în scop recreativ temporar, iar inculpatul nu a dovedit proporționalitatea modificării obligației prin raportare la scopul urmărit prin dispunerea măsurii controlului judiciar.

, de natură recurentă, ci doar în scop recreativ temporar, iar inculpatul nu a dovedit proporționalitatea modificării obligației prin raportare la scopul urmărit prin dispunerea măsurii controlului judiciar. În acest context, judecătorul reține că interesul invocat de inculpat nu se circumscrie unei cauze de natură a contrabalansa interesul public avut în vedere la stabilirea conținutului măsurii controlului judiciar cu privire la acesta și care să justifice reconfigurarea limitei teritoriale stabilite de judecător, mai ales în condițiile în care modul de operare reținut în actul de sesizare denotă faptul că inculpatul nu ar fi fost capabil de a-și înfrânge tendința de a săvârși infracțiuni, iar implicarea sa în activitățile infracționale cercetate creează suspiciunea că acesta nu ar fi dobândit abilitățile și setul de valori necesare a-i permite o evoluție normală, corectă social, în afara controlului provenit din partea autorităților statului”, reține judecătorul de cameră preliminară.

Avocatul lui Alexandre Lucas Iancu a mai cerut și înlăturarea interdicției de a accesa internetul, însă judecătorul a considerat că solicitarea „nu poate fi compatibilă cu gradul de pericol social al inculpatului”.

Instanța: „Există riscul să se sustragă procesului penal în orice moment”

Curtea de Apel București i-a menținut elevului măsura controlului judiciar, pe data de 3 iulie 2026, pentru următoarele considerente:

„Judecătorul reţine că infracţiunea care a justificat în cele din urmă luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpat (de amenințare în scop terorist – n.r.) este gravă , fiind incriminată cu scopul de a proteja valori sociale de o importanță fundamentală (…)

, fiind incriminată cu scopul de a proteja valori sociale de o importanță fundamentală (…) Modul de comitere a faptelor (…) denotă un grad foarte mare de indiferenţă față de climatul social firesc caracterizat prin ordine și liniște publică, o totală lipsă de respect faţă de integritatea fizică și psihică a persoanelor, precum şi un curaj infracţional ridicat , impune o reacţie promptă din partea autorităţilor statului pentru combaterea acestui gen de fapte antisociale.

un grad foarte mare de indiferenţă față de climatul social firesc caracterizat prin ordine și liniște publică, o totală lipsă de respect faţă de integritatea fizică și psihică a persoanelor, precum şi , impune o reacţie promptă din partea autorităţilor statului pentru combaterea acestui gen de fapte antisociale. În ceea ce privește circumstanțele personale ale inculpatului, judecătorul reţine că acesta nu are antecedente penale şi este la o vârstă fragedă, beneficiind de suport familial, în prezent participând la ședințe de psihoterapie și aparent și-ar concentra atenția către activitățile școlare , însă cu toate acestea, ușurința şi lejeritatea cu care a trecut la punerea în executare a planului infracțional, conturează o periculozitate crescută a inculpatului.

, însă cu toate acestea, ușurința şi lejeritatea cu care a trecut la punerea în executare a planului infracțional, conturează o periculozitate crescută a inculpatului. Maniera de acţiune a inculpatului, pe fondul și a teribilismului specific vârstei și a afecţiunilor psihice pe fondul cărora se poate presupune că ar fi fost săvârşite faptele ce fac obiectul acuzaţiilor , lipsa unei implicări corespunzătoare a părinților în supravegherea și evoluția sa, precum și lipsa însușirii unor valori apte să determine un comportament corect în relațiile sociale în care se implică, conturează pericolul social pe care lăsarea inculpatului fără supravegherea autorităților statale, ar prezenta-o pentru ordinea publică.

, lipsa unei implicări corespunzătoare a părinților în supravegherea și evoluția sa, precum și lipsa însușirii unor valori apte să determine un comportament corect în relațiile sociale în care se implică, pe care lăsarea inculpatului fără supravegherea autorităților statale, ar prezenta-o pentru ordinea publică. Judecătorul consideră că este necesară în continuare menținerea măsurii controlului judiciar față de inculpat și se constată că scopul măsurilor preventive, în special necesitatea prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni de către inculpat și asigurarea bunei desfășurări a procesului penal poate fi realizat doar prin plasarea sub supravegherea organelor de poliţie, pentru realizarea unei supravegheri eficiente.

și se constată că scopul măsurilor preventive, în special necesitatea prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni de către inculpat și asigurarea bunei desfășurări a procesului penal poate fi realizat doar prin plasarea sub supravegherea organelor de poliţie, pentru realizarea unei supravegheri eficiente. Judecătorul consideră că măsura controlului judiciar este necesară și nu poate fi considerată excesivă în cauză, menținerea unui echilibru între dreptul inculpatului la libertate de mișcare nerestricționată și dreptul societății la un climat de securitate impunând în continuare plasarea inculpatului sub control judiciar.

Punând în balanță dreptul inculpatului la libertate fizică completă şi ordinea publică, se observă că lăsarea în libertate a acestuia fără luarea nici unei măsuri preventive reprezintă un risc prea mare pentru ordinea publică și desfășurarea procesului (mai ales din perspectiva contactării persoanei cu care se presupune că ar fi comis faptele și a posibilității de repetabilitate a conduitei infracționale prin desfășurarea activităților de care s-a folosit pentru a săvârși fapta), risc ce nu poate fi asumat în mod rezonabil, întrucât justiţia trebuie să intervină prin mijloace procesuale imediate, care să reprezinte o ripostă fermă împotriva faptelor care ating valorile sociale ocrotite.

pentru ordinea publică și desfășurarea procesului (mai ales din perspectiva contactării persoanei cu care se presupune că ar fi comis faptele și a posibilității de repetabilitate a conduitei infracționale prin desfășurarea activităților de care s-a folosit pentru a săvârși fapta), risc ce nu poate fi asumat în mod rezonabil, întrucât justiţia trebuie să intervină prin mijloace procesuale imediate, care să reprezinte o ripostă fermă împotriva faptelor care ating valorile sociale ocrotite. Astfel, judecătorul consideră că este în interesul cercetării judecătoreşti în cauză prezenţa inculpatului la sediul instanţei, la fiecare solicitare a acesteia, pentru o mai bună soluţionare a laturii penale, acesta putând furniza informaţiile necesare clarificării cauzei şi aflării adevărului. Judecătorul mai apreciază că o dată pus în libertate, fără a se lua nicio altă măsură preventivă faţă de acesta, există riscul să se sustragă procesului penal în orice moment, dată fiind și imprevizibilitatea acțiunilor ilicite ce i se impută în cauză”, se mai arată în documentul citat.

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