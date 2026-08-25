Ce a spus cu 4 zile înainte de a muri

„Eu și familia mea am împărtășit o viață întreagă de amintiri frumoase cu Dolly, dar la fel ați făcut și voi. Ea a fost mereu prezentă pe televizorul vostru, pe pick-up-ul vostru, pe CD-urile voastre sau în lista de redare de pe telefonul vostru, devenind astfel un membru cu drepturi depline al familiei voastre”, a declarat nepotul ei într-un videoclip publicat pe contul de X al vedetei.

Cauza decesului legendei muzicii nu a fost precizată de familie. Carl Dean, soţul ei timp de 60 de ani, a murit la vârsta de 82 de ani în luna martie a anului trecut. 

Cu patru zile înainte de a muri, Dolly Parton declara pentru revista People că a fost nevoită să anuleze mai multe concerte și se gândea la organizarea unor spectacole prin care să fie reprezentată printr-un avatar.

O carieră legendară și piese care au scris istorie

De-a lungul vieții, Dolly Parton nu a fost doar o voce inconfundabilă, ci și o compozitoare genială, o actriță apreciată și o filantroapă ale cărei acțiuni de caritate au schimbat în bine viața a sute de mii de copii.

Născută într-o familie modestă din statul Tennessee, Dolly Parton a demonstrat încă din copilărie un talent muzical ieșit din comun. Cu o ambiție de neclintit și un stil vizual unic, ea a spart barierele genului country, devenind un fenomen global crossover. Melodii legendare precum „Jolene”, „9 to 5” sau „Coat of Many Colors” au urcat rapid în fruntea topurilor internaționale și au rămas repere fundamentale ale muzicii moderne.

Printre cele mai mari realizări ale sale ca autoare se numără piesa „I Will Always Love You”, compusă de Dolly Parton în anii ’70 și transformată ulterior de Whitney Houston într-unul dintre cel mai bine vândute single-uri din toate timpurile. Capacitatea sa de a transpune emoția pură în versuri simple și memorabile i-a adus numeroase premii Grammy, distincții în Hall of Fame și recunoașterea unanimă a criticilor de specialitate.

Un spirit generos și o moștenire de neegalat

Pe lângă succesul răsunător din industria muzicală și afacerile de succes – printre care și celebrul parc de distracții Dollywood -, Dolly Parton a rămas profund ancorată în sprijinirea comunităților defavorizate. Prin intermediul fundației sale și al programului „Imagination Library”, artista a donat peste 200 de milioane de cărți copiilor din întreaga lume, stimulând educația și lectura la vârste fragede.

Problemele de sănătate ale lui Parton au ajuns pe prima pagină a ziarelor în toamna anului 2025. În 28 septembrie, ea a anunţat că nu va putea duce la bun sfârşit seria de şase spectacole programate pentru luna decembrie la Caesars Palace din Las Vegas, care fusese anunţată ca o revenire mult aşteptată pe scena concertelor.

Cel mai important moment public al lui Parton din ultimii ani a fost includerea sa în Rock & Roll Hall of Fame în 2022. Iniţial, ea a declarat că nu dorea această onoare atunci când numele ei a apărut pe lista candidaţilor din acel an, afirmând că nu este un artist rock adevărat, dar a cedat în faţa presiunii entuziaste.

Ulterior, Parton a lansat în 2023 ceea ce s-a dovedit a fi ultimul ei album, „Rockstar”, în care a interpretat duete alături de vedete de prim rang şi şi-a asumat titlul de „rocker” pe care îl respinsese iniţial.

Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.

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