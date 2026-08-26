O investiție de 6 miliarde de euro și mii de locuri de muncă

Președintele francez Emmanuel Macron a descris proiectul drept o dezvoltare „extraordinară”, subliniind că inițiativa va transforma regiunea într-o nouă destinație turistică de nivel mondial. Șeful statului francez a punctat că un proiect de o asemenea anvergură nu a mai fost realizat în Europa de la inaugurarea Disneyland Paris.

Parteneriatul dintre cele două state ar fi luat naștere în urma unei discuții informale între Emmanuel Macron și prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, bazată pe pasiunea comună a celor doi lideri pentru benzile desenate japoneze.

Pe lângă impactul turistic, uriașul complex de divertisment va avea o contribuție semnificativă la economia locală, fiind estimată crearea a aproximativ 22.000 de locuri de muncă.

Atracție unică dedicată universului Dragon Ball Z

Deși dezvoltatorii păstrează confidențialitatea asupra majorității detaliilor tehnice, este confirmat faptul că unul dintre cele trei parcuri va fi inspirat din universul benzilor desenate manga și va fi dedicat popularei francize japoneze Dragon Ball Z.

Experții din industrie estimează că noul parc tematic din Franța va fi modelat după conceptul similar dezvoltat în prezent în cadrul proiectului Qiddiya din Riad, Arabia Saudită. Turiștii și fanii genului vor avea parte de atracții imersive și tehnologii de ultimă generație construite în jurul personajelor cult din anime-ul japonez.

Amplasamentul ales: un sit abandonat de peste trei decenii

Deși calendarul exact al inaugurării nu a fost încă făcut public, lucrările de construcție vor dura câțiva ani. Presa franceză relatează că parcurile vor fi amplasate în zona Cergy-Pontoise, pe terenul fostului parc de distracții Mirapolis din departamentul Val-dOise, un sit rămas abandonat de 35 de ani.

Noul complex își propune să atragă milioane de vizitatori anuali din întreaga lume, oferind o alternativă modernă pentru turismul de familie din Europa de Vest.

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