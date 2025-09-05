Fan declarat al show-ului, Olga Barcari a urmărit cu atenție sezoanele trecute și a observat că, pe lângă probele fizice și cele de noroc, concurenții se confruntă adesea și cu provocări logice sau de matematică.

Hotărâtă să nu fie luată prin surprindere, înainte de a pleca în cursă, și-a reîmprospătat cunoștințele prin câteva ore de meditații la matematică. Ecuații, ordinea operațiilor, ceva cunoștințe de geometrie, toate au fost împrospătate pentru noua aventură.

Olga Barcari și-a dorit să elimine din start aspectele mai slabe din echipa lor și s-a pus cu burta pe carte. Dacă i-au fost sau nu de folos exercițiile de ecuații și calcule, telespectatorii vor afla curând, odată cu startul noului sezon „Asia Express – Drumul Eroilor”, duminică, de la ora 20.00, la Antena 1.

„Drumul Eroilor” îi va aduce în competiție pe Mara Bănică și Serghei Mizil, Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin Stamin, Anda Adam și soțul ei, Joseph, Catinca Roman și fiica ei, Calina, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, supermodelul Alina Pușcău și prietena ei, Cristina, foștii fotbaliștii Gabriel Tamaș și Dan Alexa, dansatorul Emil Rengle și iubitul lui, Alejandro, și pe Karmen Simionescu și prietena ei, hair-stylistul Olga Barcari.

După regulile deja bine știute, fătă telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

