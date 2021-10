Invitată în emisiunea online a Amaliei Năstase, Andreea Esca a dezvăluit ce au obligat-o cei de la PRO TV să facă. Șefii au decis să aibă șofer personal care era și pe post de bodyguard. Prezentatoarea TV a mărturisit că a fost deranjată de faptul că cineva era nonstop lângă ea și știa absolut orice făcea.

Decizia ca Andreea Esca să aibă șofer personal a fost luată de conducerea de la PRO TV, de teama că ar putea să pățească ceva, mai ales că nu avea un stil de condus tocmai liniștit.

„Am avut, de-a lungul anilor, câte un șofer care era și pe post de bodyguard. Pe mine mă deranja și faptul că aveam un șofer pentru că mi se părea groaznică că era cineva non-stop lângă mine, să știe ce mănânc, unde mă duc, ce vorbesc… Nu-mi plăcea. Doar că se hotărâse că am nevoie de un șofer, pentru că puneam în pericol business-ul. Eu conduceam ca o nebună și pur și simplu cred că le era frică că într-o zi o să intru într-un pom și stricăm…

Acum m-am obișnuit pentru că acum e o demență să conduci în București, să parchezi nu mai discut, și acum îmi convine treaba asta. Dar ideea să mă duc undeva cu un bodyguard… mie mi-ar fi super-rușine” a spus Andreea Esca, la emisiunea Amaliei Năstase.

Andreea Esca, despre plecarea de la PRO TV

Vedeta de la PRO TV a mărturisit că a vrut la un moment dat să facă un talk-show al său. S-a răzgândit destul de repede, pentru că asta implica să fie tot timpul prezentă acolo și nu ar mai fi avut timp de știri. La PRO TV, Andreea Esca are contract pe perioadă nedeterminată și nu are de gând să se retragă prea curând de la pupitrul știrilor.

„Nu! Am vrut la un moment dat să îmi fac un talk-show, dar mi-am dat seama că vreau să îl fac foarte bine şi asta însemna să renunţ la ştiri şi să fac doar asta. Şi nu pot să fac asta, aşa că am abandonat. Ştirile sunt ştiri orice s-ar întâmpla. Emisiunile pot avea succes un sezon şi după nu știi dacă mai merge și sezonul următor. Iar eu nu sunt atât de deschisă la risc, nu mă simt confortabil cu ideea asta. Am contract pe o perioadă nedeterminată, iar salariul, nedeterminat”, a spus Andreea Esca în emisiunea lui Marius Manole.

