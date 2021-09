Andreea Esca a fost invitata lui Marius Manole în emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde”, unde a răspuns sincer la fiecare curiozitate pe care actorul a avut-o. Întrebată dacă s-a gândit să renunțe la televiziune, vedeta a spus că niciodată să nu s-a gândit să renunțe la jobul său.

Întrebată până când s-a gândit să facă această meserie, Andreea Esca a răspuns: „Eu cred că până te dau afară sau îți găsesc un înlocuitor. În America am văzut că au emisiuni și la 90 de ani. În alte țări mult mai mult preț pe… să fii tânără, să arăți bine. Depinde și de emisiune. Dacă e vorba de știri, cred că poți să prezinți până mai târziu, pentru că este vorba despre credibilitate, despre ceea ce spui și nu neapărat de cât de frumoasă ești”.

Vedeta de la PRO TV a mărturisit că a vrut la un moment dat să facă un talk-show al său. S-a răzgândit destul de repede, pentru că asta implica să fie tot timpul prezentă acolo și nu ar mai fi avut timp de știri. La PRO TV, Andreea Esca are contract pe perioadă nedeterminată și nu are de gând să se retragă prea curând de la pupitrul știrilor.

„Nu! Am vrut la un moment dat să îmi fac un talk-show, dar mi-am dat seama că vreau să îl fac foarte bine şi asta însemna să renunţ la ştiri şi să fac doar asta. Şi nu pot să fac asta, aşa că am abandonat. Ştirile sunt ştiri orice s-ar întâmpla. Emisiunile pot avea succes un sezon şi după nu știi dacă mai merge și sezonul următor. Iar eu nu sunt atât de deschisă la risc, nu mă simt confortabil cu ideea asta. Am contract pe o perioadă nedeterminată, iar salariul, nedeterminat”, a spus Andreea Esca în emisiunea lui Marius Manole.

Andreea Esca este exigentă cu colegii de la PRO TV

Vedeta ține foarte mult ca lucrurile să se desfășoare după cum au fost organizate. Andreea Esca a recunoscut că este exigentă cu colegii de la PRO TV, pentru că își dorește ca totul să se întâmple cât mai bine și să fie profesioniști.

„Sunt dură cu colegii mei. La fel de dură cum sunt cu mine, râdem, glumim, dar nu părăsim incinta. Sunt amuzantă, dar când e de treabă, suntem serioşi. Aş da afară dacă mi-ar promite cineva ceva şi nu s-ar ţine de cuvânt. Doar dacă ai murit poţi să te scuzi, din punctul meu de vedere. Dacă am vorbit o chestie, vreau să rămână aşa”, a mai spus Andreea Esca.

