„Ne-am dorit o bonă internă în primul rând. Este filipineză. Am găsit-o cu greu. Noi depusesem actele în urmă cu 7 luni, pentru a obține o bonă de acolo de la mama ei, însă ea nu a mai venit pentru că nu a mai fost de găsit în Filipine. După cele 7 luni am primit acest răspuns că ea nu mai vine. Am zis: ok, încotro o apucăm? Și până la urmă am avut noroc. Vezi, tot răul spre bine, în general.

Adaptarea a fost foarte ușoară, cred că acesta este atu-ul lor, a celor străine, faptul că știu imediat să se muleze așa pe ce e nevoie și în casă. Au flerul ăsta, știu când să se retragă, știu când să fie acolo, foarte interesant! Am crezut că o să fie mult mai greu, dar ea a făcut sincer ca totul să fie mult mai simplu”, a declarat Ana Baniciu pentru Cancan.

Ana Baniciu are planuri pe plan profesional

În ceea ce privește viața profesională, Ana are planuri mari, însă vrea să ia totul pas cu pas, mai ales că a avut o perioadă în care s-a dedicat exclusiv fiului ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Recomandări Ce înseamnă pentru Ucraina, Orientul Mijlociu și China întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă

„Nici nu știu cu ce să încep! E un moment în care trebuie să îmi adun așa un pic gândurile, pentru că până în momentul de față am stat doar cu băiețelul nostru și m-am bucurat tare mult de cele 5 luni petrecute chiar cot la cot așa.

Iar acum am multe proiecte, dar trebuie să le iau încet, pentru că vin după o perioadă care, chiar dacă nu am părut, poate, că nu m-am întâlnit cu voi la evenimente, dar eu am făcut chestii acasă. Îmi doresc foarte mult, în primul rând, să mențin chestia asta, adică Aris să rămână pe primul loc și după.

Știi cum se zice family first acum, dar am multe lucruri de făcut și o să fac cu siguranță și melodii noi. Online-ul funcționează și a funcționat și după ce am născut, de aceea zic că a fost o perioadă cu multe chestii, am și lucrat, dar am și crescut un copil. A fost zăpăceală, dar frumos! (…). Muzică în ultima perioadă doar am ascultat, nu am și creat, dar cu siguranță mă voi întoarce acum și în studio”, a mai adăugat Ana Baniciu pentru sursa citată.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News