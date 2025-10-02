Andreea Bănică este foarte activă în mediul online, astfel că își ține zilnic la curent fanii cu activitățile ei. De data aceasta, interpreta a dezvăluit ce a pățit pe aeroportul din Istanbul. Ajunsă în aeroport, artista nu a reușit să găsească poarta de îmbarcare pentru următoarea destinație.

„Trebuie să vă povestesc ce mi s-a întâmplat. Am coborât în Istanbul pentru că trebuie să iau cursa către Izmir și nu vedeam poarta afișată. Pe bilet nu mi-au pus poarta, normal, și încercam să deslușesc unde este poarta către Izmir. Avionul pleca la ora 13:00. Nu o găseam. Am găsit și eu o tanti, la un moment dat, la un ghișeu și o întreb: Fiți amabilă, mă puteți ajuta că nu găsesc poarta de îmbarcare către Izmir”, a povestit Andreea Bănică pe Instagram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Andreea Bănică spune că a fost șocată atunci când a auzit răspunsul femeii. Aceasta s-a arătat revoltată și i-a spus artistei că rolul ei nu este acela de a ajuta oamenii.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

„Mi-a zis: Dar eu nu sunt aici să ajut oamenii. Am zis: Poftim? Dar de ce sunteți aici? Dacă are cineva nevoie de ajutor, dumneavoastră nu puteți să îl ajutați. Doar am pus o întrebare. Mi-a zis: Pleacă de aici, nu mă interesează. Băi, deci eu am rămas șocată”, a mai spus vedeta în mediul online.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE