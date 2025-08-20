„Voiam de mult să vă spun de o problemă cu care mă confrunt. După ce am născut, acum 6 luni, la câteva luni după, când avea bebelușul vreo 4 luni, a început să îmi cadă părul. A început să-mi cadă destul de mult, la un moment dat îmi făcusem un obicei din a-l pieptăna și parcă trăgeam tare de el să văd cât de mult cade”, a spus Cristina Cioran.

După ce a încercat tot felul de tratamente și proceduri cosmetice, Cristina Cioran a găsit remediul pentru combaterea căderii părului.

„Am început să fac tot felul de tratamente cu uleiuri esențiale și am ajuns la concluzia că acel unei cu rozmarin, oregană, busuioc, ulei de ricin este cel mai bun și deși părul este destul de lung, el sărăcuțul s-a cam rărit așa, dar de când dau cu această combinație, că mă dau de vreo lună și ceva, e grozavă. Mă simt mult mai bine”, a mai spus Cristina Cioran pe rețelele de socialziare.

În timpul sarcinii, Cristina a luat 12 kilograme, însă a început deja să revină la forma fizică de dinainte. A dat jos 4 kilograme și continuă procesul cu ajutorul unei diete binecunoscute în rândul vedetelor, la care a apelat și în trecut cu succes.

„Suntem în vacanță deja și petrecem 1 iunie la mare. Am un proiect pentru vara aceasta dar încă nu vă pot da detalii. Deocamdată sunt fericită pentru că m-am reapucat de dietă și am intrat în programul Nupo. Am slăbit deja cu această dietă 4 kilograme, dar mai am de muncă însă am ambiția și rezistența necesare ca să dau jos frumos.Nu există pilulă minune, încurajez doritorii de slăbit să meargă spre produse naturale, testate și aprobate, nu pastile care promit minuni.

Este periculos pentru sănătate și trag un semnal de alarmă. Atenție maximă! Eu folosesc în dieta mea suplimente slim boost, produse care sunt aprobate și verificate. Nu merită să te îmbolnăveștica să faci parte dintr-o statistică. Am pus doar 12 kilograme în sarcină, îmi era foarte rău și nu puteam mânca. Nu alăptez acum!”, a povestit Cristina Cioran, pentru click.ro