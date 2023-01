„După un sfert de secol de revelioane la TV, am căutat un loc unde nu se sărbătorește Revelionul și cum indienii sunt majoritari hinduși, tradiția lor face ca Revelionul să nu fie pe 31 decembrie.

Am dormit în noaptea de 31-1, fără niciun pocnet de artificii, și a doua zi, pe 1, a fost o zi normală. Prima dată după un sfert de secol nu am mai avut în urechi zgomotul Revelionului”, a spus Dan Negru pentru Impact.

„Am învățat că trebuie să cauți și lucrurile bune din viață, să vezi la un trandafir și floarea, nu doar spinul. Mi-au sugerat românii de acolo, care mi-au trimis mesaje în social media, ce și unde să mănânc. Și au avut dreptate.

Nu sunt mulți români în New Delhi, dar cu ăia puțini m-am întâlnit datorită social media. Am fost totuși la un pas de dezastru când nu m-am putut abține și am încercat un fel de mâncare de pe stradă, de la Street Food.

Am simțit după o oră că-mi fuge pământul de sub picioare de rău ce-mi era, dar m-a salvat soția mea, care, medic fiind, pleacă mereu cu un bagaj ticsit de medicamente. Am luat cred că vreo 100 de pastile și a doua zi mi-a trecut”, a dezvăluit Dan Negru despre experiența pe care a avut-o în India.

A primit sfaturi din partea Iuliei Vântur

„Sărăcia e cruntă, e de neimaginat. Am fost în cea mai mare maternitate din lume. În India se nasc pe zi 70.000 de copii. Cât la noi în jumătate de an.

E o țară a contrastelor, cu oameni foarte săraci și foarte bogați. Am vorbit cu Iulia Vântur la telefon și mi-a dat multe sfaturi despre ce să vizităm pe acolo.

Știu că Salman Khan are notorietate maximă acolo, e un soi de legendă a la Florin Piersic la noi, și Bollywood al lor produce filme la foc automat. Eu cred că și la noi, personalitățile încep să fie respectate, și asta datorită noilor generații. Copiii noștri își respectă mai mult trecutul decât o făceam noi”, mai spune prezentatorul TV.

