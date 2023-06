Beyonce a avut ultimul concert în Varșovia înainte de a se îndrepta spre Canada și Statele Unite ale Americii. Delia a vrut neapărat să o vadă live pe celebra cântăreață, astfel că și-a achiziționat bilete la concertul său din Polonia.

Când a ajuns la casa de bilete, pentru a lua brățările pentru acces, Delia a avut parte de o mare dezamăgire. Cântăreața a achiziționat bilete de pe un site, care a vândut biletele de două ori. Din fericire, vedeta a reușit să rezolve situația și a văzut-o live pe Beyonce.

„Voiam să vă spun să aveți mare grijă dacă vă luați vreodată bilete de pe Viagogo, mare grijă că sunt foarte multe țepe. Țepe cum ne-am luat noi care ne-am trezit foarte târziu că vrem bilete în zona Club Rennaisance, să fiu cât mai aproape, să văd cât mai bine, să aud cât mai bine. Ne-am dat seama când am vrut să luăm brățările, când am ajuns, că erau vândute de două ori înainte altor persoane.

Țeapă de 2.000 de euro, plus drumul, plus venit în Varșovia. Aveți grijă, luați direct de la sursă, nu eram singurii care aveam problema asta, nu mai luați de la resale”, a spus Delia pe Instagram.

Nicole Cherry și Larisa Udilă au mers împreună la concertul lui Beyonce

Printre vedetele din România care au mers în Polonia să o vadă pe Beyonce s-au numărat Nicole Cherry și Larisa Udilă. Cele două au fost încântate de experiența pe care au avut-o și au plătit o sumă foarte mare pentru bilete.

„Asta cred că a fost cea mai des întâlnită întrebare în ultimele zile. A fost șocant pentru toată lumea de pe Instagram cât de aproape am fost de Beyonce și cât a costat biletul. Știu că probabil ați găsit pe internet biletul meu la 10.000 de euro, dar am avut noroc cu nașa Cherry, care este as în ceea ce privește organizarea. Le-a luat din timp, avem biletele luate de două luni și am plătit pe ele 2.500 de euro fiecare. Oricum au fost scumpe, dar diferența per bilet este destul de mare”, a mărturisit Larisa Udilă.

„Chestia este că am fost fix pe scenă, deci am stat pe scenă. Am avut bar, baie doar pentru persoanele care stăteau acolo, cred că erau 50. Aveam bar cu băuturi alcoolice și sucuri gratis, aveam escortă care ne-a luat de la intrare și ne-a dus în locuri, am primit și cadouri din partea lui Beyonce, s-a uitat la noi, ne-a pupat, deci a fost la un metru și ceva de mine”, a mai adăugat ea.

Larisa Udilă, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!”, a mărturisit că a plâns când și-a văzut cântăreața preferată pe scenă. „Am plâns cu lacrimi, pur și simplu îmi curgeau lacrimile pe față. Era visul meu de mică. Probabil pentru multe persoane nu a fost neapărat să meargă la Beyonce că-s fani de mici, dar la mine… nu știu dacă înțelegeți, dar eu sunt obsedată de mică de acest artist”.

