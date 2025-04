Printre echipele care au concurat la Asia Express 2025 se numără și Karmen Simionescu și Olga Barcari. Dincolo de momentele inedite pe care le-au trăit în cursă, fiica lui Adrian Minune a recunoscut că a avut parte și de o situație neașteptată.

O problemă de sănătate a fost la un pas să o oprească din cursă, însă ea nu s-a lăsat și a continuat competiția chiar cu branula în mână. „Poate o să vi se pară ciudat că spun asta, dar am luat la mine o tonă de medicamente și bineînțeles că le-am aruncat.

Mulțumesc lui Dumnezeu că nu a fost nevoie, deși am răcit la un moment dat. Răceală de aceea nasoală, am avut frisoane. Înainte de cursă, într-o dimineață mi-am pus o perfuzie și am alergat cu branula la mână”, a declarat Karmen Simionescu, pe rețelele de socializare.

Chiar și înainte de a porni în competiție Karmen Simionescu a avut probleme de sănătate. Înainte ca ea să plece la Asia Express 2025, familia lui Adrian Minune a fost plecată în această perioadă în Statele Unite ale Americii, acolo unde a cântat în mai multe orașe, pentru comunitățile de români.

Printre cei care și-au făcut auzită vocea peste ocean s-au aflat și Karmen și Adrian junior, însă amândoi se pare că au avut unele probleme după ce au ajuns în SUA. Karmen Minune a precizat, pe pagina ei de Instagram, că în New York nu a putut să iasă din camera de hotel, deoarece a făcut toxiinfecție alimentară.

„În fiecare oraș am pățit câte ceva. Am ajuns în New York și n-am văzut decât camera de hotel și restaurantul. I love toxiinfecția alimentară”, a spus Karmen pe celebra rețea de socializare.

Condiții extreme pentru concurenții și echipa de la Asia Express 2025

Noul sezon Asia Express 2025 a luat startul cu multă adrenalină și provocări pe măsură. Concurenții au dat tot ce pot pentru a ajunge cât mai departe în competiție și, desigur, pentru a pune mâna pe marele premiu. Traseul acestui sezon a fost unul dintre cele mai solicitante din istoria show-ului, cu un drum lung, ce străbate trei țări spectaculoase: Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.

Echipele au avut parte de probe solicitante, dar rămâne de văzut cine va face față concursurilor și jocurilor și cine va pleca acasă. Până la difuzarea emisiunii la Antena 1 în toamnă, pe pagina oficială de Instagram a show-ului au apărut imagini din culisele competiției, cu echipa show-ului.

Nu doar concurenții au avut parte de provocări, de situații dificile și tensionate, ci și echipa emisiunii de la Antena 1. În clipul video publicat recent, cameramanii sunt în prim plan, oamenii care reușesc să surprindă cele mai inedite momente cu concurenții. Fie că filmează din noroaie, cu cizme sau adidași în picioare, pe barcă sau din mașini în mers, ei sunt la fel de solicitați precum protagoniștii.

De partea cealaltă e și prezentatoarea Irina Fodor. Ea a înfruntat un vânt puternic, pe o barcă în mișcare, îndreptându-se cu echipa spre diferite locuri de filmare. Și cu ploaia a avut probleme, de multe ori vremea rea o împiedica să filmeze, însă nici ea și nici echipa nu s-au lăsat.

Conform unui anunț oficial, Asia Express 2025 va începe la toamnă, la Antena 1.

