Dincolo de activitatea ei în industria muzicală din România, Lidia Buble e foarte activă pe rețelele de socializare, mai ales pe Instagram și pe TikTok, acolo unde postează des imagini și clipuri video. De data aceasta, artista le-a povestit urmăritorilor ei ce a pățit în traficul din București.

Cântăreața s-a bucurat să asculte cu volumul tare una dintre melodiile ei preferate, având trapa deschisă. La un moment dat, o reclamă la pastile de hemoroizi i-a întrerupt melodia. „Mi-a venit efectiv să fac o gaură să intru în pământ de rușine”, a spus Lidia Buble pe TikTok.

Și a povestit întregul moment: „Pentru că a fost o zi frumoasă și însorită, am deschis trapa mașinii și ce credeți că am făcut, am dat drumul la muzică la maxim. M-a luat valul, eram toată un dans în mașină, toată un zâmbet, toată o stare. Și dintr-o dată, ce credeți că mi s-a întâmplat?!

Intră o reclamă și nu orice reclamă. În momentul acela nu mai găseam butonul să închid trapa, nu știam unde e butonul să dau volumul mai încet, stânga, dreapta toate mașinile de lângă mine se uitau, i-a bufnit pe toți râsul. Așa că am ales să opresc motorul mașinii”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Cazul fetiței de 12 ani, moartă de leptospiroză, o boală care poate fi luată inclusiv de la câini și pisici. Părinții acuză o eroare medicală. Cum justifică medicii decesul

Pe TikTok, fanii au înțeles-o: „Numai noi, fetele, puteam păți asta😅 am pățit și eu nu o dată😅”, „O daaa și e nașpa rău, efectiv îți strica toată starea…😂😂”, „Daaa…ăsta a fost motivul pentru care am optat la acel abonament fără reclame….”.

Cântăreaţa Lidia Buble, condamnată definitiv la un an de închisoare cu suspendare

Cântăreaţa Lidia Buble a fost condamnată definitiv pe 5 mai 2023, de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul în care a fost trimisă în judecată de DIICOT, în 2021, pentru că a mituit doi poliţişti de la Brigada Rutieră ca să nu fie testată cu etilotestul.

Curtea de Apel a respins ca nefondat apelul depus de procurori și a fost menţinută pedeapsa dată inițial de Tribunalul Bucureşti în noiembrie 2022. Prin urmare, Lidia Buble a primit un an de închisoare cu suspendare pentru infracţiunea de dare de mită. Astfel, artista a fost nevoită să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii la Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Sector 1 Bucureşti timp de 90 de zile.

Recomandări Cine a câștigat confruntarea dintre Kamala Harris și Donald Trump, în viziunea BBC și Politico. Cele trei subiecte care au înclinat balanța decisiv

În acelaşi dosar, unul dintre poliţiştii care au primit mită de la cântăreaţă, Constantin Marius Miulescu, a fost condamnat la 3 ani închisoare cu suspendare şi interzicerea ocupării funcţiei de agent de poliţie timp de un an. În plus, i s-a confiscat suma de 450 de lei, reprezentând mita primită de la Lidia Buble.

În cazul altor doi inculpaţi, o femeie poliţist şi un prieten al Lidiei Buble, instanţa a dispus disjungerea dosarului şi judecarea lor separat. Procurorii DIICOT au prins-o întâmplător pe Lidia Buble în acest dosar. Prietenul care îi oferea sfaturi cântăreţei despre suma pe care urma să o dea poliţiştilor de la Rutieră era vizat de o anchetă privind traficul de droguri, iar telefonul acestuia era interceptat de anchetatori. Faptele s-au petrecut în februarie 2021.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News