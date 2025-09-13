Dimineața de ieri a început cu mari dificultăți pentru Mădălina Ghenea, mama și fiica ei. Împreună se îndreptau spre școala micuței cu un taxi, dar după ce a coborât din mașină, Mădălina nu a mai apucat să ia ghiozdanul fiicei sale din portbagajul mașinii.

Situație disperată pentru Mădălina Ghenea

A încercat imediat să discute cu șoferița pentru a recupera lucrurile, dar toate eforturile au fost în zadar. Vedeta a apelat la compania de transport, care i-a oferit un număr de telefon, însă fără succes. Mai mult, ea a suspectat că șoferița i-a blocat apelurile, întrucât nu reușea să o contacteze.

Disperată, a încercat chiar să alerge după mașină pentru a atrage atenția, însă șoferița nu a oprit. Între timp, fiica ei, Charlotte, a trăit o adevărată dramă: în ghiozdan se aflau toate temele realizate de-a lungul ultimelor luni.

„URGENȚĂ – VĂ ROG AJUTAȚI. În această dimineață, la 7:30, o șoferiță a plecat cu ghiozdanul fiicei mele în portbagaj. Am alergat după mașină, m-a văzut, dar nu s-a oprit niciodată. A spus mai târziu că ghiozdanul a fost „găsit”, dar numărul de telefon pe care mi l-au dat nu funcționează.

Șoferița chiar pare că mi-a blocat numărul: pot să sun orice alt șofer, dar nu pe ea. Acum este 1:00 p.m., fiica mea este la școală încă de la ora 8, și plânge pentru că toate temele ei din luni de muncă sunt înăuntru. 💔 Am nevoie doar să i se spună șoferiței să returneze ghiozdanul. 🙏 Vă rog, dacă cineva are un contact direct, scrieți-mi în privat”.

Cum a recuperat ghiozdanul

Situația a afectat-o puternic pe cea mică, iar Mădălina și-a dorit cu orice preț să recupereze obiectele pierdute. Neputincioasă în fața acestei întâmplări, actrița a decis să ceară sprijinul comunității sale de pe rețelele sociale. Ea le-a cerut urmăritorilor să o ajute să găsească o soluție și, totodată, a făcut apel public la compania de taxi pentru a lua măsuri ferme în privința incidentului.

În final, după nouă ore și multe suspine alte fetiței, Mădălina Ghenea a reușit să recupereze ghiozdanul cu temele de vară ale micuței sale. „A fost o urgență”, a explicat vedeta pe Instagram.

Charlotte, fiica Mădălinei Ghenea, are opt ani

Charlotte este rodul fostei relații dintre Mădălina Ghenea și omul de afaceri Matei Stratan. Cele două locuiesc în Italia, iar aparițiile micuței în mediul public sunt extrem de rare, modelul preferând să-și protejeze fiica de lumina reflectoarelor.

În 2017 a adus-o pe lume pe Charlotte, fetița ei și a omului de afaceri Matei Stratan. În prezent, Mădălina Ghenea trăiește în Italia alături de fiica ei și de mama sa. „Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea și pot să spun în momentul în care am devenit mamă cumva, am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă, am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb.

Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani.

Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera, și timpul care de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia. Eu sunt și mamă, și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu, pentru că este un proiect, cu siguranță”, spunea ea într-un interviu.