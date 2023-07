Raluka sau Alexandra Raluca Nistor, pe numele ei din buletin, e pasionată de muzică din copilărie. A ajuns cunoscută în industria muzicală din România datorită vocii sale, care a ajutat-o să urce pe cele mai importante scene.

Are o mulțime de fani, care sunt prezenți al toate concertele ei, dar și mulți fani în mediul online, pe Facebook, pe Instagram. Unii dintre ei o urmăresc la orice pas, îi lasă și mici atenții acasă, după cum a dezvăluit vedeta. Raluka a povestit că unul dintre fani i-a aflat adresa, unde îi ducea mici cadouri.

Raluka: „M-am panicat un pic și, de fiecare dată când mergeam acasă, venea cineva cu mine”

„La un moment dat, aflase unde stau și-mi lăsa chestii la ușă. Îmi lăsa chestii la portar. M-am panicat un pic și, de fiecare dată când mergeam acasă, venea cineva cu mine. Există posibilitatea să mă fi panicat degeaba, dar m-am panicat puțin”, a povestit Raluka, pentru unica.ro.

Și a continuat: „Îmi lăsa flori, chestii de care aveam nevoie și despre care vorbeam pe Story. Mi-a lăsat un cric o dată. Am făcut pană și am postat pe Story că nu am cu ce să schimb roata, că aș ști. Eu toată copilăria am ținut locul de băiețel.

Eu schimbam tot ce era de schimbat prin casă pentru că tatăl meu era plecat în străinătate, mama n-avea timp, sora mea era mare, era cu 10 ani și jumătate mai mare, voia să iasă cu băieții. Eu stăteam acasă și schimbam tot ce nu mergea. Aș fi știut să schimb și o roată. După câteva zile m-am trezit cu cricul la portar”.

Viața amoroasă a Ralukăi! Spune că preferă bărbații mai în vârstă

În martie, Raluka a fost invitată la matinalul „What the Fun cu Drăcea, Ralu și Bogdan” de la Pro FM, împreună cu Connect-R. Artista a vorbit pentru prima dată despre relația de iubire cu un bărbat mai în vârstă cu 20 de ani.

În cadrul interviului s-a discutat despre relații cu diferențe mari de vârstă, iar interpreta, care are 33 de ani, a făcut o dezvăluire neașteptată. „Eu nu reușesc să mă înțeleg (cu bărbați tineri). Mie îmi trebuie mult mai în vârstă. Întotdeauna cumva am tins către cei care sunt mai în vârstă. Pentru că reușim să ne înțelegem altfel. Cumva ei reușesc să mă înțeleagă pe mine mai bine pentru că nu-i ușor cu mine, credeți-mă”, a afirmat cântăreața.

Întrebată de Bogdan Ciudoiu care a fost cea mai mare diferență de vârstă pe care a avut-o într-o relație, Raluka a răspuns: „20”. „Și a funcționat?”, a fost curios să afle realizatorul de radio. „Funcționează în continuare”, a răspuns artista, confirmând astfel că este implicată într-o relațiie de ceva vreme.

Deși până acum nu a vorbit despre relația pe care o are în prezent, s-a spus că artista se iubește cu un bărbat bogat, evreu, divorțat și care are patru copii. Potrivit Cancan, bărbatul care i-a cucerit inima Ralukăi s-ar numi Guy Kouris și ar deține un resort de lux în Mexic.

