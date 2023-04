După despărțirea de Cătălin Cazacu, Ramona Olaru pare că nu mai vrea să stea niciun weekend prin București și alege să călătorească. Dacă recent a fost la Budapesta, acum asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a ales să plece în orașul iubirii, în Paris.

Când a plecat de la aeroport, Ramona Olaru a luat un taxi până la hotel, însă a avut parte de câteva clipe de panică. În timp ce se afla în mașină, asistenta TV și-a dat seama că și-a uitat banii acasă, având la ea numai cardurile. Din fericre, fosta iubită a lui Cătălin Cazacu a reușit să plătească cursa cu cardul, astfel că a scăpat de o situație stânjenitoare.

„Am ajuns la Paris. Este foarte frumos, dar acum câteva minute mi-am luat un moment de panică, pentru că m-am urcat în taxi și zic să plătesc cash și m-am panicat… nu am luat niciun ban la mine. Într-un fel sau altul am uitat banii pe care îi pregătisem cash pentru anumite cheltuieli. Noroc că sunt într-o țară unde pot să plătesc la taxi și cu cardul pe care îl am pe telefon”, a spus vedeta de la Antena 1 pe Instagram.

Asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” se află în Franța împreună cu o bună prietenă și se distrează amândouă în scurta lor vacanță.

Cătălin Cazacu neagă că a înlocuit-o pe Ramona Olaru cu o colegă de la Antenă

La scurt timp după despărțirea de Ramona Olaru, Cătălin Cazacu a pus ochii pe o colegă de la Antena Stars. Campionul la motociclism și reporterița de la Xtra Night Show au fost surprinși de mai multe ori împreună, însă el a negat relația.

Într-un interviu pentru ego.ro, Cătălin Cazacu neagă că ar fi într-o nouă relație, spune că e singur. „Nu știu de unde tevatura asta atât de multă, probabil e un recul de la ce se întâmplă în alte părți. La mine se vede clar, pe absolut tot ce înseamnă chestii pe care le postez. Eu sunt singur, îmi văd de viața mea, e normal să fiu înconjurat de oameni mișto, e normal să fiu înconjurat de fete frumoase, că așa îmi arată viața. De aici până la a ne muta (n.r. împreună) e un drum foarte lung. Deci concluzia este că, exact cum se vede din exterior, eu n-am nimic de spus, pentru că nu există nimic de spus”, a declarat Cazacu, care a făcut și o aluzie la fosta iubită, Ramona Olaru, care s-a afișat în mediul online cu buchete impresionante de trandafiri.

