Ce a pățit Simona Gherghe în timpul unei ieșiri în oraș. „Cred că par o ciudată sau ceva de genul”

Simona Gherghe a ieșit în oraș cu fiica ei, Ana Georgia. Vedeta a avut parte de numeroase peripeții, despre care a povestit într-o postare pe care a făcut-o în mediul online.

„Cred că par o ciudată sau ceva de genul… De mai bine de 20 de minute, ne dăm cu scara rulantă. Asta după ce mi-a luat vreo oră să ies cu ea din casă. A vrut cizmele de cauciuc. Vino cu tone de explicații, că sunt 30 de grade afară, că nu plouă în mall, nici bălți nu sunt. Apoi șosetele! Musai cu șosete, chiar dacă leșină de cald. Chiar dacă sandale. Chiar dacă… orice! Apoi ia-o pe Kiki (maimuțica). Ia și căruciorul lui Kiki (a uitat de el în secunda doi). După vreo oră, cum spuneam, suntem în mașină, gata să mergem până la mall să cumpăr musai ceva. (Doamne, de ce n-am comandat online?!).

Intrăm în magazin, iau ce e de luat, observ niște priviri mai insistente. Zic: asta e, când lucrezi la tv, se mai uită lumea. Trec prin dreptul unei vitrine și văd că am tricoul pe dos, toate etichetele și ațele atârnă pe mine. Aham… așa se explică privirile alea! Mergem la toaletă să mă schimb, vede o chiuvetă, vrea musai spălată pe mâini. Ceea ce e bine, o să ziceți, doar că spălatul e temeinic, de ordinul minutelor! În fine, o bifam și pe-asta.

Hai la lift. Sus! Jos! Sus! Jos! Nu scap de scările rulante și începem să ne plimbăm. Și ne plimbăm de vreo 20 de minute. Măcar e liniște, copilul e mulțumit, eu mă odihnesc. (De ce n-or fi pus și ăștia niște băncuțe?)… Terrible twos, ha? Și ce urmează, horrible three? Vorba soțului meu, zici că-s nume de episoade din Game of Thrones… #familyisfun #amfugitdeacasa #mamadedoi #anageorgia #family #simonagherghe @razsandulescu „, a explicat vedeta TV.

Simona Gherghe este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din țara noastră. Vedeta s-a căsătorit, în luna mai a anului 2017, cu Răzvan Săndulescu. În aceeași lună a anului 2017 a venit pe lume și fetița cuplului, Ana Georgia. Vedeta a confirmat în data de 29 noiembrie 2018, că este însărcinată cu cel de-al doilea copil. În data de 9 mai, Simona Gherghe a adus pe lume cel de-al doilea copil, un băiețel care a primit numele Vlad Ioan.

