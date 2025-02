Ieri, 18 februarie, Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au făcut bagajele și au plecat într-o destinație însorită. Au lăsat în urmă zăpada și temperaturile scăzute din București și s-au îmbarcat în avion, spre un oraș de lux. Până la îmbarcare, în aeroport, aceștia au avut parte de o întâlnire neașteptată.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au văzut în aeroport cu magicianul Robert Tudor și cu soția lui, cuplul care participă la emisiunea Power Couple, sezonul 2, la Antena 1. Nu au ratat ocazia și au depănat amintiri la un restaurant din aeroport, bărbații au servit chiar și o bere.

„Și ne-am lansat… ne-am întâlnit cu o grămadă de prieteni în aeroport. Nu ne-am văzut de mult dar ne mai întâlnim prin aeroport, noroc că mai întârzie avioanele. Hahhahah!”, a anunțat pe Facebook Gabriela Cristea, care a postat și câteva imagini.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Ulterior, cele două familii s-au îmbarcat în același avion, căci au avut aceeași destinație.

Recomandări Marian Enache, președintele CCR, explică anularea alegerilor prezidențiale din 2024

Unde se află Gabriela Cristea și Tavi Clonda

După mai multe ore de zbor, Gabriela Cristea și-a anunțat fanii tot pe Facebook că a ajuns la destinație. În Dubai se află vedeta, dar doar cu soțul ei, fetițele lor au rămas acasă. „A început vacanța părinților! Cald, soare, apă cristalină… Dubai!”, a anunțat ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Vacanță frumoasă, distracție din plin este minunat acolo… Doar ce se vede din poze… Dar este splendid”, i-a urat unul dintre fani Gabrielei Cristea, care va profita din plin de vacanță, mai ales că nu mai are grija jobului.

Prezentatoarea și-a dat demisia de la Antena Stars pentru a petrece mai mult timp cu familia.

„Dragilor, de peste un an mă gândesc la momentul acesta, pentru că deciziile importante trebuie cumpănite temeinic. Am hotărât, împreună cu familia mea, că este momentul să mă retrag din proiectul «Mireasa, capriciile iubirii». Am luat această decizie pentru că programul emisiunii nu-mi permitea să stau cu fetele mele atât cât merită, cât au nevoie și mai ales cât îmi doresc.

Recomandări Administrația Trump cere autorităților române să-l lase pe Călin Georgescu să candideze la alegerile prezidențiale, scrie Bloomberg

La momentul acesta, cu un ochi râd și cu celălalt plâng, pentru că mi-a plăcut mult proiectul în care am fost angrenată și echipa alături de care am lucrat. Dar e mult mai important pentru mine acum să mă ocup de creșterea și educarea copiilor mei”, a declarat Gabriela Cristea.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România București are cel mai gros strat de zăpadă din sudul României și măsoară aproape jumătate de metru - Hartă

Urmărește-ne pe Google News