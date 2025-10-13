Ce au scris cei de la Grupul Vouă pe coroana de flori de la înmormântarea actriței Marinela Chelaru

Celebra actriță, care a făcut parte din grupul de umor Vouă, a fost înmormântată pe 13 octombrie 2025, la ora 11.30, iar la Cimitirul Tudor Vladimirescu din București, acolo unde a fost îngropată, dar și unde i-a fost depus sicriul la capelă, au ajuns mai multe vedete din România.

Printre persoanele care și-au luat „Adio” de la Marinela Chelaru pe 13 octombrie 2025 s-au regăsit Saveta Bogdan, celebra cântăreață de muzică populară, dar și Tudor Filimon, actorul cunoscut drept „Nea Popa” din serialul „La Bloc”, care a scris istorie la PRO TV.

Marinela Chelaru a murit la 66 de ani, însă nu a fost uitată de colegii ei din grupul umoristic Vouă, Adrian Fetecău și Victor Yila făcându-și și ei apariția la înmormântare.

„Nu te vom uita niciodată”, au scris cei de la Vouă pe coroana de flori pe care i-au adus-o la cimitir.

La priveghiul de la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu au fost duse și alte coroane de flori, dar și mai multe buchete de flori. „Sincere condoleanțe”, a scris pe una dintre coroane familia Chelaru, în timp ce Adrian Cula, cei care i-a fost soț Marinelei Chelaru, a scris și el un mesaj pe o coroană de flori: „Soțul tău iubit, cu dragoste și durere”!

„Drum lin”, se putea citi pe o altă coroană de flori care a fost dusă la înmormântarea celebrei actrițe de comedie.