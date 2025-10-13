Imagini de la capela unde a fost depus sicriul actriței Marinela Chelaru. Au fost deja aduse primele coroane de flori

Fostă membră a grupului de umor Vouă, Marinela Chelaru suferi patru accidente vasculare cerebrale, iar din această cauză nu mai apăruse de ceva vreme în niciun platou TV. Daniela Stoica, prietenă bună cu actrița, a anunțat că aceasta a murit.

Marinela Chelaru a murit la 66 de ani

„Îmi pare rău că nu am reușit să te văd înainte… ai fost o femeie puternică, un om bun și un artist adevărat”, a scris prietena vedetei pe internet.

Potrivit apropiaților Marinelei Chelaru, sicriul cu trupul ei neînsuflețit a fost dus la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu din București, acolo unde va fi și înmormântată pe 13 octombrie 2025, la ora 11.30.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

„Pentru cei care vor să își ia rămas bun de la actrița Marinela Chelaru, trupul neînsuflețit va fi depus pe 12 octombrie la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu! Cei care vor să îi aprindă o lumânare pot veni la capelă după ora 13.00! Înmormântarea va avea loc luni, 13 octombrie, la ora 11.30”, a scris Daniela Stoica pe rețelele de socializare.

Recomandări Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările

Sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței, depus la Cimitirului Tudor Vladimirescu

La capela Cimitirului Tudor Vladimirescu din București au ajuns apropiații actriței, care și-au luat „La revedere” de la aceasta și i-au adus buchete și coroane de flori.

„Bubule, îmi pare rău! Îmi pare rău și sunt supărată pe mine tare! Tare supărată! Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la bine și la greu! Bubule, mă doare inima atât de tare”, a mai scris Daniela Stoica pe internet, înainte ca Marinela Chelaru să fie înmormântată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE