Într-una dintre primele ediții ale emisiunii, Giani Kiriță a ajuns la proba eliminatorie alături de Cristi Mitrea și Cornel Palade. Atunci, luptătorul MMA, Cristi Mitrea, a câștigat proba detașat. Giani Kiriță a rămas în urmă, declarând că este claustrofob

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

În acel moment, Cornel Palade s-a oprit și l-a așteptat pe fostul fotbalist să încheie proba înaintea sa. Actorul și-a dorit să plece acasă, renunțând la competiție.

„Eu plâng foarte rar, dar acum am plâns ca la un tată, mi-am adus aminte că eu nu am tată. Știu că și-a dorit să ajungă acasă și de asta a făcut-o.

Altfel plecam eu. Am câștigat un prieten, abia aștept să ne revedem acasă”, a spus atunci Giani Kiriță pentru Ego.

„În primul rând nu sunt dator față de nimeni. În al doilea rând, dacă am să fac ceva, o fac doar că vreau eu, dar o să fie la final, pentru că am pregătit ceva surprize înainte. E bine că am vorbit înainte de marea finală. E pregătit ceva și vreau să vedeți”, a spus Giani Kiriță în finala show-ului.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un român aflat în Cipru, șocat de telefonul primit: „O doamnă venită din România mi-a spus: «În camera de hotel te așteaptă ceva»…”

Playtech.ro ȘOC! Plecare neașteptată de la Digi24! Vedeta TV părăsește postul după 8 ani

Viva.ro Titus a dat lovitura și a fost angajat oficial la Chefi la Cuțite! Ce rol va juca în sezonul 11 noul coleg al Ginei Pistol

Observatornews.ro Ieftinire masivă a carburanţilor azi. Cât costă benzina şi motorina pe 30 noiembrie 2022 la staţiile din ţară

Știrileprotv.ro Femeie din Vaslui, bătută, dezbrăcată și umilită grav de o vecină. Agresoarea și nora ei au vrut să-i dea o lecție. Ce lucru oribil au încercat să-i facă și de la ce a pornit totul. VIDEO

FANATIK.RO Scandal la slujba de Sfântul Andrei. Două femei au fost ridicate din biserică, de către jandarmi

Orangesport.ro Stadion nou din România, construit cu o clădire ”înfiptă” în tribuna 1. Arena a costat 15 milioane de euro. FOTO

HOROSCOP Horoscop 30 noiembrie 2022. Taurii au parte de o zi bună pentru a se apropia de prieteni cu căldură, de a topi gheața din aceste relații

PUBLICITATE Povestea unui ofițer care s-a întors pe mare la doar două luni după operația care l-a salvat de cancer