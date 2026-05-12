Cum s-a infectat Mary cu hantavirus

Mary a povestit că s-a infectat cu hantavirus după ce a pornit aerul condiționat din birou, nefolosit de câteva luni, relatează The Sun.

„M-a lovit un miros îngrozitor, iar apoi am descoperit excremente de șoareci ascunse în unitatea de aer condiționat”, a spus ea.

„Mirosul de rozătoare era atât de puternic încât îmi curgeau lacrimi, mă mânca fața și gâtul”.

După o săptămână și jumătate, Mary spune că a început să se simtă rău, prezentând simptome asemănătoare unei infecții respiratorii superioare.

„Dormeam mai tot timpul și nu puteam să lucrez. Aveam dificultăți de respirație și o tuse severă”.

„Cea mai grea parte a fost presiunea resimțită pe plămâni. Parcă cineva stătea pe pieptul meu în permanență. Și mă simțeam foarte slăbită. Tusea era groaznică. Eram, de asemenea, foarte îngrijorată că o voi transmite copiilor mei. Aveam dureri musculare, frisoane și transpiram toată ziua”.

„Nu știam dacă va ajunge să se înrăutățească situația și să mor, dar am încercat să-mi vindec plămânii”.

Găsirea unui diagnostic clar nu a fost ușoară

„Laboratorul medicului meu nu avea capacitatea de a face testul, așa că au trebuit să găsească alt loc pentru analiză”, a explicat ea.

După trei zile, rezultatele testului de la un laborator din Norman au confirmat că era pozitivă pentru hantavirus.

„Când am primit rezultatele, nimeni nu m-a sunat, nici măcar cabinetul medicului meu, așa că i-am sunat eu. Mi-a spus că a contactat un specialist în boli infecțioase și că nu era sigur cum să procedeze mai departe”.

Deși i s-a spus că ar putea fi un rezultat fals pozitiv, Mary a fost convinsă că virusul o afectase grav.

„Am băut multă apă și mergeam pe bandă rulantă, urcând patru mile în fiecare zi pentru a-mi menține respirația”, a spus ea. „A fost greu, dar trebuia să-mi păstrez plămânii în formă bună”.

Mary a explicat că a avut și Covid-19 înainte, când nu era vaccinată, dar simptomele au fost mai ușoare.

„A fost mult mai rău decât Covid. Mi-a luat patru săptămâni să scap de simptome, dar lipsa de aer a durat șase luni”, a spus femeia.

Ce este hantavirusul

Hantavirusurile (HV) sunt virusuri transmise de rozătoare, care pot provoca sindromul cardio-pulmonar cu hantavirus (HCPS) în cele două Americi și febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS) în Eurasia.

Virusurile, împreună, au generat anual aproape 200.000 de infecții umane la nivel mondial în ultimii ani, cu rate de mortalitate de 5-15% pentru HFRS și de până la 40% pentru HCPS.

Peste 20 de specii de virusuri au fost identificate în cadrul acestui gen hantavirus. Doctorul Adrian Marinescu, directorul Institutului Matei Balș, a explicat pentru Libertatea că boala pe care o dă acest virus afectează plămânii și rinichii și poate apărea febra hemoragică.







