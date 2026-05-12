Nava MV Hondius a fost evacuată aproape complet

Înainte de a pleca spre Rotterdam, MV Hondius a fost aproape complet evacuată în portul Granadilla de Abona, insula Tenerife. „Misiune îndeplinită”, a declarat luni seara Monica Garcia, ministrul spaniol al sănătății, citată de News.ro.

„Am evacuat cei 125 de pasageri și membri ai echipajului din 23 de țări, care fie s-au întors deja acasă, fie sunt în curs de repatriere”, a adăugat ea.

Reamintim că trei oameni au murit după focarul de hantavirus de la bordul navei MV Hondius. Ambarcațiunea de croazieră a rămas inițial în zona Capului Verde, iar mai apoi s-a îndreptat spre Tenerife.

Cine sunt cei 125 de pasageri care au rămas la bordul navei și vor ajunge în Tările de Jos

Pe lângă cei 125 de pasageri evacuați, pe navă au rămas 27 de persoane, dintre care 25 sunt membri ai echipajului, iar două sunt cadre medicale. Pasagerii aflați la bord au fost tratați și de un medic pensionar, la rândul său turist în croazieră în timpul căreia a izbucnit focarul de hantavirus.

În acest grup se regăsesc 17 filipinezi, patru olandezi, patru ucraineni, un rus și un polonez. Nava transportă și bagajele pasagerilor, care urmează să fie dezinfectate și returnate proprietarilor.

De asemenea, la bord se află trupul unei femei de origine germană, decedată pe 2 mai din cauza hantavirusului.

„Oceanwide Expeditions va colabora cu autoritățile competente pentru a asigura repatrierea rămășițelor pământești la sosirea în Țările de Jos”, a transmis compania într-un comunicat.

Ce se va întâmpla cu nava unde a izbucnit focarul de hantavirus după ce ajunge în Olanda

La sosirea în Rotterdam, MV Hondius va fi supusă unei proceduri stricte de dezinfectare.

„În acest moment, procedurile exacte privind sosirea noastră la Rotterdam sunt încă în discuție. Putem confirma că MV Hondius va fi supusă unei dezinfectări la sosire”, a anunțat Oceanwide Expeditions.

Detaliile acestui proces urmează să fie stabilite împreună cu Institutul Național de Sănătate Publică și Mediu din Olanda (RIVM) și alte organisme relevante, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății.

Cum va fi dezinfectat vasul de croazieră și ce se întâmplă cu ultimii pasageri

Cei 27 de membri rămași pe navă vor trebui să respecte măsuri stricte de carantină și să fie supuși unor examinări medicale amănunțite la sosirea în Țările de Jos. Conform RIVM, aceștia vor rămâne în carantină la domiciliu timp de 42 de zile.

„Pasagerii olandezi vor fi transportați cu microbuzul direct la domiciliul lor, unde își vor respecta perioada de carantină în autoizolare.

A fost rezervat un hotel de carantină pentru membrii echipajului și pasagerii străini care nu se pot întoarce direct acasă”, a explicat RIVM într-un comunicat, citat de sursa precizată mai sus.

