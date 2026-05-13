Studiul, intitulat „Congratulations, its a risk factor!”, a analizat datele a 6.282 de participanți și a evidențiat că cei care devin părinți mai târziu, în intervalul 26-31 ani, au șanse mai mari de a obține venituri mai mari și de a avea o stare de sănătate mai bună pe termen lung.

„Rezultatele indică faptul că vârsta ideală pentru primul copil coincide cu o perioadă de stabilitate în viața personală și profesională”, au declarat cercetătorii.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că șansa de a trăi într-o gospodărie cu un venit de cel puțin 125.000 de dolari canadieni a atins un vârf la persoanele care au avut primul copil în jurul vârstei de 29 de ani.

După această vârstă, probabilitatea de a atinge cea mai mare categorie de venit a scăzut lent.

Participanții care au devenit părinți în adolescență sau la vârsta de 20 de ani au raportat o sănătate fizică mai proastă mai târziu în viață, dar această legătură negativă a fost redusă pentru cei care au amânat creșterea copiilor, „stabilizându-se în jurul vârstei de 26 de ani”.

Totuși, autorii studiului subliniază că satisfacția generală în viață nu depinde exclusiv de vârsta la care devii părinte, iar succesul este posibil la orice etapă.

Un aspect interesant al studiului este legătura dintre amânarea maternității și nivelul educațional.

Cu cât vârsta la primul copil crește, cu atât crește și probabilitatea de a urma studii superioare.

Studiul evidențiază de ce nașterea copilului în momente-cheie de tranziție, precum terminarea studiilor sau părăsirea casei părintești, poate încetini dezvoltarea personală.

„Observăm că părinții care amână acest pas până la o vârstă mai matură au o adaptare mai bună pe plan psihologic și social, dar satisfacția de viață rămâne relativ constantă indiferent de vârstă”, au adăugat cercetătorii.

Aceștia au avertizat că rezultatele nu trebuie să descurajeze tinerii părinți, ci să încurajeze o reflecție asupra momentului potrivit pentru fiecare individ.

Cu cât o persoană este mai tânără când devine părinte, cu atât este mai probabil să se confrunte cu provocări pe termen lung, inclusiv neterminarea liceului, raportarea unei stări de sănătate mai precare și venituri mai mici pe parcursul vieții – coordonatorul cercetării, Jordan MacDonald, pentru PsyPost

„Aceste tipare au fost similare pentru tații adolescenți și tineri și pentru mamele adolescente și tinere”, a mai spus MacDonald.

