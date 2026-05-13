Finaliștii Eurovision 2026 din prima semifinală. Lista completă a țărilor calificate

Prima semifinală Eurovision Song Contest 2026 s-a încheiat, iar publicul a aflat cele 10 țări care merg mai departe în marea finală programată sâmbătă, 16 mai. După o seară plină de momente spectaculoase, emoții și controverse, telespectatorii au decis cine continuă lupta pentru trofeul Eurovision 2026, în urma votului desfășurat prin SMS, apel telefonic și online.

Satoshi (Moldova) – „Viva Moldova” Felicia (Suedia) – „My System” Lelek (Croația) – „Andromeda” Akylas (Grecia) – „Ferto” Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Finlanda) – „Liekinheitin” Noam Bettan (Israel) – „Michelle” Lion Ceccah (Lituania) – „Solo Quiero Mas” Alicja (Polonia) – „Pray” Senhit (San Marino) – „Superstar” Lavina (Serbia) – „Kraj Mene”

Cine reprezintă România la Eurovision 2026 și când intră în concurs

România este reprezentată la Eurovision Song Contest 2026 de Alexandra Căpitănescu. Artista a câștigat Selecția Națională 2026 și va urca pe scena competiției cu piesa „Choke Me”, în cea de-a doua semifinală, care are loc pe 14 mai 2026.

Piesa „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior.

Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

Eurovision 2026, semifinala 2. Piesele care concurează, în ordinea intrării în cocurs, pe 14 mai 2026

DARA (Bulgaria) – „Bangaranga” JIVA (Azerbaidjan) – „Just Go” Alexandra Căpitănescu (România) – „Choke Me” Eva Marija (Luxemburg) – „Mother Nature” Daniel Zizka (Cehia) – „Crossroads” SIMON (Armenia) – „Paloma Rumba” Veronica Fusaro (Elveția) – „Alice” Antigoni (Cipru) – „Jalla” Atvara (Letonia) – „Ena” Soren Torpegaard Lund (Danemarca) – „For vi gar hjem” Delta Goodrem (Australia) – „Eclipse” Leleka (Ucraina) – „Ridnym” Alis (Albania) – „Nan” Aidan (Malta) – „Bella” Jonas Lovv (Norvegia) – „Ya Ya Ya”

Când are loc finala Eurovision 2026

Finala Eurovision 2026 are loc pe 16 mai și reunește 26 de țări. Dintre acestea, 20 provin din semifinale, iar alte 6 sunt calificate direct. Este vorba despre țara gazdă și așa-numitul grup „Big Five”: Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie, care contribuie financiar major la organizarea concursului.

