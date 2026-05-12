Bărbatul, din St Helens, Merseyside, Anglia, a fost angajat la companie încă din 1983, începând ca ucenic și ajungând ulterior lider de echipă la fabrica din Lathom, Lancashire, relatează cotidianul britanic Mirror.

În 2019, compania l-a acuzat de abatere gravă, susținând că ar fi lucrat pentru un alt angajator în timp ce se afla în concediu medical.

Pentru a-și susține acuzațiile, o firmă de supraveghere a fost angajată, care l-a filmat pe bărbat ajutând un prieten la o muncă agricolă, ridicând un sac mic de cartofi și dând o țeavă de apă.

Cu toate acestea, tribunalul a constatat că angajatorul nu a solicitat o evaluare medicală actualizată înainte de a-l concedia pe bărbat.

Activitățile surprinse în filmare nu erau incompatibile cu condiția sa medicală

Bărbatul suferă de neuropatie indusă de radiații, o afecțiune cronică cauzată de tratamentul pentru cancer din anii 1980, care i-a provocat pierderi musculare semnificative la umăr și depresie severă.

În octombrie 2019, acesta a fost concediat, dar a intentat un proces, acuzând discriminare pe bază de dizabilitate. În august 2021, Tribunalul pentru Litigii de Muncă i-a dat dreptate, concluzionând că decizia companiei s-a bazat pe o credință greșită direct legată de dizabilitatea sa.

Angajatorul a contestat verdictul la Tribunalul de Apel pentru Litigii de Muncă în aprilie 2023, dar apelul a fost respins.

Instanța a reconfirmat că angajatorii care iau decizii bazate pe presupuneri despre starea de sănătate a unui angajat fără dovezi medicale adecvate pot fi găsiți vinovați de discriminare ilegală, conform Mirror.

„Mă așteptam să primesc sprijin, nu suspiciuni”

După șase ani de stres și incertitudine, cazul s-a încheiat în favoarea bărbatului, care a primit peste 329.000 de lire sterline drept compensație.

„Am dedicat decenii acestei companii. Când am devenit inapt de muncă, mă așteptam să primesc sprijin, nu suspiciuni și, cu siguranță, nu să fiu concediat pentru ceva ce nu era adevărat”, a declarat acesta.

