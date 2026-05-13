Clienții pot fi taxați dacă vomită din cauza supraalimentării

Decizia a fost anunțată printr-un afiș pus în restaurant. Potrivit acestuia, dacă un client vomită după ce a mâncat prea mult, localul își rezervă dreptul de a-i cere o taxă suplimentară pentru acoperirea daunelor. Restaurantul susține că s-a confruntat în ultimele luni cu mai multe astfel de incidente, provocate de clienți care comandau și consumau peste măsură. Localul funcționează în sistem all-you-can-eat, adică oamenii plătesc un preț fix și pot mânca mai multe preparate.

„Dacă un client vomită ca urmare a supraalimentării, restaurantul își rezervă dreptul de a-i percepe o taxă suplimentară pentru a acoperi daunele”, scrie pe afișul citat de Oddity Central.

Reprezentanții restaurantului spun că situațiile de acest fel nu afectează doar personalul, ci și ceilalți clienți aflați în local. Ei invocă probleme de igienă, disconfort pentru cei care mănâncă în restaurant și dificultăți în organizarea serviciului.

Restaurantul spune că măsura are rolul de a opri excesele

Conducerea Sushi Toro susține că taxa nu a fost introdusă pentru a pedepsi clienții, ci pentru a-i descuraja să comande și să mănânce peste limită.

„Muncim din greu pentru a livra comenzile la timp și pentru a menține o igienă bună”, au transmis reprezentanții restaurantului, cerându-le clienților să colaboreze, pentru că astfel de incidente îi afectează și pe ceilalți oameni care mănâncă acolo.

Cazul a fost relatat și de presa locală din Spania, care notează că restaurantul a decis să ia măsuri după ce a avut mai multe probleme cu persoane care au mâncat până li s-a făcut rău.

Cât costă meniul all-you-can-eat la Sushi Toro

Nu este clar ce sumă trebuie să plătească un client dacă ajunge să vomite în restaurant. În schimb, pentru un bufet all-you-can-eat, meniul costă între 16,90 euro și 23,90 euro, în funcție de zi și de intervalul orar, potrivit Oddity Central.

Măsura a devenit rapid virală, tocmai pentru că este neobișnuită. În același timp, restaurantul susține că problema nu ține doar de risipa alimentară, ci și de respectul față de ceilalți clienți și față de angajații care trebuie să curețe după astfel de episoade.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE