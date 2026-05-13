L-ar fi lovit cu o bară de umerașe și ar fi trimis filmarea copiilor lui

Victima este Alberto Pacetti. Cei doi locuiau în cartierul Monte Mario din Roma și aveau o relație de aproximativ zece ani. În seara de 26 aprilie, între ei ar fi izbucnit o nouă ceartă, care s-a transformat într-un atac fatal, potrivit anchetatorilor.

Femeia le-ar fi trimis copiilor lui Pacetti o filmare în care bărbatul agoniza. Apoi le-ar fi spus că tatăl lor era băut, că a căzut și s-a lovit la cap.

Femeia a spus că bărbatul a căzut din cauza alcoolului

După incident, românca le-ar fi explicat copiilor victimei că bărbatul consumase alcool și că rănile ar fi apărut după o cădere. Ea ar fi susținut că și ea era amețită și că nu și-a dat seama cât de grav era rănit partenerul ei și, din acest motiv, ar fi chemat ambulanța târziu.

Explicația nu a fost însă suficientă pentru anchetatori. Declarațiile femeii ar fi fost neclare, iar detaliile oferite nu se potriveau cu starea în care medicii l-au găsit pe bărbat. Acesta a fost dus de urgență la Spitalul Gemelli, însă medicii nu au mai reușit să-l salveze.

Medicii au găsit răni care nu păreau provocate de o simplă cădere

Primele suspiciuni au apărut chiar la spital. Medicii au observat că bărbatul avea leziuni prea grave pentru varianta unei simple căderi accidentale. După ce au fost anunțate aceste diferențe între ce spunea femeia și ce arătau rănile victimei, polițiștii de la secția Primavalle au început verificările, iar oamenii legii au stabilit că bărbatul decedase ci în urma unei agresiuni violente.

Potrivit anchetatorilor, femeia l-ar fi lovit de mai multe ori cu obiecte aflate în locuință, printre care o ramă și o bară de umerașe.

Copiii victimei au povestit că tatăl lor trăia în frică

Cei trei copii ai victimei au fost audiați și au povestit că tatăl lor ar fi trecut printr-o perioadă foarte grea în ultimii ani. Ei au spus că bărbatul o cunoscuse pe româncă în urmă cu aproximativ zece ani. La acel moment, femeia trăia pe stradă iar el ar fi decis să o ajute.

În 2019, cei doi s-au mutat împreună. Din acel moment, susțin copiii italianului, situația s-ar fi degradat treptat. Bărbatul ar fi devenit tot mai retras, mai slăbit și mai speriat de ce se întâmpla în propria casă.

„Era disperat. Vorbea chiar despre sinucidere”, au spus copiii lui Alberto Pacetti.

Un alt episod violent ar fi avut loc cu două luni înainte

Moartea italianului nu ar fi fost primul episod violent din relația celor doi. Potrivit anchetei, în februarie, în timpul unei alte dispute, femeia ar fi folosit spray cu piper împotriva partenerului ei, apoi l-ar fi lovit în față, iar bărbatul ar fi suferit o fractură la nas.

Acest episod a fost luat în calcul de anchetatori, alături de declarațiile copiilor, constatările medicilor și mărturiile vecinilor.

Vecinii au auzit țipete, lovituri și gemete în seara crimei

În seara de 26 aprilie, în jurul orei 23.00, mai mulți locatari au povestit anchetatorilor că au auzit țipete venind din apartamentul celor doi, apoi s-au auzit lovituri puternice. Unii martori au spus că zgomotele erau atât de dure încât păreau lovituri cu capul de perete.

După lovituri, vecinii ar fi auzit gemete, iar victima ar fi spus, poate, ultimele sale cuvinte: „Au, mă doare”. Apoi au mai fost și alte zgomote surde.

Femeia ar fi amenințat vecinii invocând clanurile Spada și Casamonica

Vecinii au mai povestit că românca ar fi avut un comportament agresiv și în alte situații. În timpul certurilor, aceasta ar fi încercat să-i intimideze, spunând că are legături cu clanurile Spada și Casamonica.

O vecină a relatat că a fost amenințată după un conflict pornit de la câinele care ar fi intrat pe proprietatea cuplului. Potrivit femeii, românca i-ar fi strigat: „Sunt din clanul Casamonica, ai grijă!”, apoi ar fi lovit-o cu pumnii și picioarele, scrie cotidianul La Repubblica.

Anchetatorii verifică și trecutul femeii, care ar fi avut deja o condamnare într-un dosar legat de declanșarea unui incendiu. După verificări, ancheta ia acum în calcul ipoteza unei crime iar românca de 36 de ani a fost arestată pe 11 mai 2026. Cazul este anchetat în continuare de autoritățile italiene.

