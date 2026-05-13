„Am primit în ultima perioadă numeroase sesizări din partea bistrițenilor, în special de pe Bulevardul Independenței, legate de prezența tot mai vizibilă a porumbeilor în spațiile publice. Înțelegem că hrănirea păsărilor pornește dintr-un gest de bunătate. Totuși, resturile alimentare lăsate pe domeniul public atrag rozătoare, murdăresc trotuarele și clădirile și creează disconfort pentru toți cei care folosesc aceste spații. Conform HCL nr. 153/2009, murdărirea spațiilor publice cu resturi alimentare constituie contravenție și se sancționează cu amenzi de până la 1.000 de lei”, a transmis Poliția Locală Bistrița, pe Facebook.

În acest scop, Primăria Bistrița va cumpăra două sisteme laser profesionale pentru alungarea porumbeilor.

Bistrițenii s-au mai plâns și de prezența ciorilor în oraș, până și în copacii din jurul Bisericii Evanghelice. Însă, în luna martie, primarul Gabriel Lazany a explicat că autoritățile locale sunt limitate de legislația în vigoare și nu pot interveni pentru îndepărtarea păsărilor: „Zona Big e plină de cuiburi de ciori. Am făcut două adrese către Mediu și ne-au răspuns că nu avem voie să ne atingem de ciori. Sunt mai importante decât oamenii, este lege”.

„Singurul lucru care ținea la depărtare cioara era dacă împușcai una sau două. Nu mai veneau un an acolo pentru că sunt foarte inteligente. De vreo 5-10 ani s-a interzis lucrul acesta, nu mai e voie să tragi asupra lor și de atunci nu am mai reușit nicicum să le combatem”, a precizat edilul acum două luni, conform infobistrita.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE