În 1994, Ștefan Bănică jr se căsătorea cu Mihaela Rădulescu. Mariajul lor a durat 5 ani, iar la vremea respectivă se specula că artistul ar fi înșelat-o pe diva de la Monaco și acesta ar fi fost motivul divorțului. Mai târziu, în 2005, Ștefan Bănică jr s-a afișat cu Andreea Marin. Un an mai târziu, mai exact în anul 2006, cei doi au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit. În același an, „Zâna Surprizelor” a născut-o pe Violeta, fetița lor. Căsnicia lui Ștefan Bănică jr cu Andreea Marin a ajuns la final în 2013, atunci când au decis să divorțeze.

Ulterior, Ștefan Bănică jr a început o relație cu Lavinia Pârva, femeia care îi este soție și astăzi. În 2017 s-au căsătorit, iar în iunie 2019 au devenit părinții unui băiețel. Cântăreața se ocupă în mare parte de creșterea fiului ei, dar și de viața sa profesională. Are un magazin online de haine, dar e și artistă în continuare.

Apare în diverse emisiuni de televiziune unde povestește despre carieră și familie. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, prezentatorul i-a pregătit Laviniei o provocare. Aceasta a fost nevoită să descrie printr-un singur cuvânt mai multe vedete din România, printre care s-a aflat și Mihaela Rădulescu.

„Anna Lesko este sexy. Mario Fresh e fresh. Marius Manole îmi place foarte mult, nu știu cum să îl caracterizez, e un talent pur. Mihaela Rădulescu e o femeie interesantă. Nicoleta Luciu este apetisantă. Stefan Bănică este pur și simplu adorabil.”, a spus Lavinia Pârva despre fiecare vedetă.

Lavinia Pârva, detalii din căsnicia cu Ștefan Bănică jr

De câțiva ani, Lavinia Pârva și Ștefan Bănică jr trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au cunoscut printr-o prietenă comună, iar artista mărturisește că atunci când l-a cunoscut l-a întrebat dacă este machiat, pentru că i se părea că are ochii prea conturați.

Invitată în emisiunea online a lui Marius Manole, artista a răspuns sincer întrebărilor care i-au fost adresate. Așa s-a aflat ce îi reproșează cel mai des Ștefan Bănică jr soției sale, Lavinia Pârva. Ea a recunoscut că de când în viața lor a apărut Alexandru, ea s-a schimbat complet. Ștefan Bănică jr îi spune soției sale că este prea permisivă cu fiul lor.

„Îmi reproșează că sunt mult prea permisivă și mult prea blândă cu fiul meu. Ăsta mic e bombă cu ceas și eu îl las să facă multe lucruri. El vine zice: «Nu avem reguli». Avem reguli, dar nu avem multe NU. Eu nu-i interzic lucruri și-l las să încerce și să experimenteze, fiind lângă el să nu pățească ceva. E mai greu, pentru că am ales o cale mai grea, pentru că trebuie să ai timp și răbdare. Prefer așa, decât să am un copil crispat. Nu prea ne reproșăm așa lucruri. În pandemie au fost niște momente în care am stat chiar mult împreună, am stat și cu cel mic. A fost chiar în regulă. Unii s-au despărțit, dar pe noi ne-a ajutat să ne apropiem și mai mult. E foarte important ca partenerul tău să te facă să râzi. E o nebunie la noi, pentru că nu ai cum să stai supărat”, a declarat Lavinia Pârva.

