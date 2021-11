De câțiva ani, Lavinia Pârva și Ștefan Bănică jr trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au cunoscut printr-o prietenă comună, iar artista mărturisește că atunci când l-a cunoscut l-a întrebat dacă este machiat, pentru că i se părea că are ochii prea conturați.

Invitată în emisiunea online a lui Marius Manole, artista a răspuns sincer întrebărilor care i-au fost adresate. Una dintre întrebările primite a fost ce îi reproșează cel mai des soțul ei. Lavinia Pârva a recunoscut că de când în viața lor a apărut Alexandru, ea s-a schimbat complet. Ștefan Bănică jr îi spune soției sale că este prea permisivă cu fiul lor.

„Îmi reproșează că sunt mult prea permisivă și mult prea blândă cu fiul meu. Ăsta mic e bombă cu ceas și eu îl las să facă multe lucruri. El vine zice: «Nu avem reguli». Avem reguli, dar nu avem multe NU. Eu nu-i interzic lucruri și-l las să încerce și să experimenteze, fiind lângă el să nu pățească ceva. E mai greu, pentru că am ales o cale mai grea, pentru că trebuie să ai timp și răbdare. Prefer așa, decât să am un copil crispat.

Nu prea ne reproșăm așa lucruri. În pandemie au fost niște momente în care am stat chiar mult împreună, am stat și cu cel mic. A fost chiar în regulă. Unii s-au despărțit, dar pe noi ne-a ajutat să ne apropiem și mai mult. E foarte important ca partenerul tău să te facă să râzi. E o nebunie la noi, pentru că nu ai cum să stai supărat”, a declarat Lavinia Pârva.

Lavinia Pârva, despre rolul de mamă

Soția lui Ștefan Bănică jr recunoaște că nu este deloc ușor să fie mamă, însă este foarte fericită de când a venit pe lume fiul ei. Artista este ajutată de mama ei din când în când. Lavinia Pârva nu a vrut să își angajeze bonă, ci a dorit să se ocupe singură de creșterea lui Alexandru.

„Niciodată nu am fost atât de obosită și totodată atât de fericită. Mama m-a ajutat de când s-a născut Alexandru, dar ea mai pleacă, mai are și ea problemele ei. Nu am vrut bonă, am vrut să fiu mamă cu normă întreagă. Mi-am dorit enorm să fiu alături de el în fiecare etapă a vieții lui. Sunt foarte mândră că acum copilul are 2 ani și jumătate și am reușit să îl cresc singură.

Am mai plecat cu el la drum, dar nu știi niciodată dacă o să fie cuminte sau o să aibă o criză”, spunea recent Lavinia Pârva într-o emisiune TV.

