Radu Ștefan Bănică e student la UNATC, învață actorie, dar de ceva vreme cochetează și cu muzica. Și-a compus și lansat prima piesă. Tânărul e și om de afaceri, are pe numele lui o cafenea în București. Acum, pentru cancan.ro, el a dezvăluit că va avea în curând și un magazin de vinuri.

„Cafeneaua, și businessul în general, e hobby-ul meu. Cum îți faci tu timp pentru hobby, așa îmi fac și eu timp pentru cafenea! Și acum chiar am un nou proiect, în colaborare cu cafeneaua, o să mă axez pe vinuri. Așa că o să lansez un magazin de vinuri!”, a povestit fiul lui Ștefan Bănică jr.

„Tata e consumator de vin, mama – la fel, și a început să îmi placă și mie. Mi se pare o industrie foarte frumoasă și vreau să fac parte din ea!”, a mai spus Radu Ștefan Bănică, care e sprijinit de părinții lui.

Ce melodie a compus și a lansat Radu Ștefan Bănică

„That part of me” e prima piesă lansată de Radu Ștefan Bănică în cariera lui de cântăreț. Anunțul despre această mare reușită din viața lui profesională l-a făcut chiar pe Instagram. Înainte să lanseze melodia, el a dezvăluit: „Scriu piese de câțiva ani, lucru pe care l-am ținut secret… până acum. Prima mea piesă, That part of me, varianta acoustic, va fi live pe canalul meu de YouTube”, a transmis tânărul.

Mulți dintre fanii lui de pe Instagram l-au încurajat. Un mesaj special a primit și din partea Andreei Marin, fosta soție a tatălui lui. „Abia așteptam! Te iubim! Violetele”, a scris vedeta din partea ei și a Violetei, fiica lui Ștefan Bănică jr.

