În vârstă de 22 de ani, Radu Ștefan Bănică, băiatul lui Ștefan Bănică jr. și al Cameliei Constantinescu, e actor, cântăreț, dar și antreprenor, căci e proprietarul unei cafenele în București. Tânărul calcă pe urmele bunicului și ale tatălui său, artiști de renume.

„Am știut de foarte mic că vreau să fiu artist. Inițial, am vrut să fiu magician, dar mi-a trecut repede. Cântam de mic și tot în copilărie mi-am și verbalizat dorința de a merge pe calea muzicii, doar că, dintr-o întâmplare, nu am mai putut să cânt mai mulți ani, până pe la 18, mai exact”, a povestit Radu Ștefan Bănică, care simte o presiune pe umerii lui având în vedere cine a fost bunicul lui, dar și ce carieră de succes are tatăl său.

Radu Ștefan Bănică: „Știu că nu trebuie să mă prezint cu un produs care nu face cinste numelui meu”

„Având în vedere că mi am ales același drum ca bunicul și tatăl meu, acest nume este o carte de vizită – un avantaj foarte mare, dar care vine și cu niște așteptări foarte mari, comparații… Cel mai mult resimt presiunea de a livra un produs bun. Normal, și eu, fără legătură cu numele, îmi doresc același lucru, dar știu tot timpul că nu trebuie să mă prezint cu un produs care nu face cinste numelui meu”, a mai zis el.

Întrebat cum a reacționat tatăl său când i-a spus prima oară că vrea să devină artist. Ștefan Bănică jr. i-a interzis fiului să aibă o carieră artistică, însă apoi s-a răzgândit.

„Inițial, mi-a spus să nu mă fac artist. Să mă fac bucătar sau doctor. Ulterior, ca sfat, mi-a spus că, dacă asta este calea pe care mi-o doresc, să mă dedic și să nu îmi bat joc de ea”, mai declarat tânărul.

Radu Ștefan Bănică a studiat la UNATC

În 2023, Radu Ștefan Bănică a obținut o notă foarte bună la examenul de licență. Fiul actorului a urmat cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București și se pregătește acum pentru a-și continua studiile la nivel de master. „Am învățat și mă bucur că am terminat facultatea pe o notă pozitivă, adică 9,20, dar pentru mine nu a contat nota, cât a contat cu ce am rămas.

Și acum mă pregătesc pentru masterat în Actorie. Sunt 10 locuri pe țară, deci concurența e mare. Admiterea e în septembrie și sunt mai multe probe: monolog, moment artistic, cred că este și ceva de scris, încă nu știu, nu s-au afișat”, a declarat Radu Ștefan pentru playtech.ro.

Deși provine dintr-o familie cu nume celebre, Radu Ștefan Bănică a reușit să iasă în față pe propriile puteri, fără să se folosească de celebritatea tatălui sau a bunicului său. Tânărul actor a mărturisit că părinții săi au fost foarte mândri de rezultatele pe care le-a obținut la licență.

Ștefan Bănică jr. și Camelia Constantinescu au avut sfaturi importante pentru fiul lor, iar Radu a promis că va ține cont de ele. „Tata mi-a spus să nu fiu o formă fără conținut și să fiu asumat. Mama mi-a zis să rămân cu picioarele pe pământ”.

